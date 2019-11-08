Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:25Z
https://ria.ru/20191108/1560697803.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152523/08/1525230848_0:0:5184:2916_1036x0_80_0_0_4e29517f6d89b98d31be5270de198120.jpg
РИА Новости

В Приморье "гражданин СССР" угрожал приставу топором

04:15 08.11.2019 (обновлено: 11:25 08.11.2019)
1832
CC0 / 947051 / Топор
Топор
CC0 / 947051 /
Топор. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Житель Владивостока отказался выплачивать кредит под предлогом того, что является "гражданином СССР", и угрожал приставу топором. Об этом сообщает главк Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
По данным ведомства, пристав нашел автомобиль должника и намеревался его арестовать. Однако мужчина не желал признавать долг, а затем стал угрожать приставу насилием.

"Чтобы доказать серьезность своих намерений, подозреваемый продемонстрировал работнику службы и представителям взыскателя топор", — говорится в сообщении.

Против "гражданина СССР" возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Объявления о кредитах на улице Москвы
20 марта 2018, 08:00РИА Новости
"Услышав отказ, клиент вытащил нож". Откровения кредитора, выдающего займы
В 2017 году во Владивостоке арестовали двух братьев, которые также отказывались выплачивать кредиты и административные штрафы, утверждая, что они "граждане СССР" и на них не распространяются российские законы. Долг обоих составлял более полутора миллионов рублей.
Кроме того, братья угрожали судебному приставу, после чего их задержали полицейские. При этом должники оказали сопротивление, а у одного из них нашли нож. В октябре этого года суд приговорил обоих братьев к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима.
8240531412
Обсудить 9
ВладивостокПриморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Как брать кредит, так гражданин России, как отдавать, гражданин СССР. Меру пресечения по каким бы законам себе избрал?
8 ноября, 07:38
Ярослав Погодин
1010007
И таких ограниченных дурачков по всей России лет на 200 вперёд припасено. И ведь от этих сектантов уже не избавиться. Глаыный у этих сектантов немец русского происхожления. Называет своё детище ИСКР.
8 ноября, 07:20
РНРоман Неизвестный
400006
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
Австралийский доллар
Австралиец разбогател через минуту после расставания с девушкой
Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Участники акции протеста националистов в Киеве
Звезду Comedy Club возмутили разгуливающие по Киеву фашисты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Украинский экс-министр предрек развал страны
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
Лента новостейМолния