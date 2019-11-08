В Приморье "гражданин СССР" угрожал приставу топором

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Житель Владивостока отказался выплачивать кредит под предлогом того, что является "гражданином СССР", и угрожал приставу топором. Об этом сообщает главк Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
По данным ведомства, пристав нашел автомобиль должника и намеревался его арестовать. Однако мужчина не желал признавать долг, а затем стал угрожать приставу насилием.
"Чтобы доказать серьезность своих намерений, подозреваемый продемонстрировал работнику службы и представителям взыскателя топор", — говорится в сообщении.
Против "гражданина СССР" возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
В 2017 году во Владивостоке арестовали двух братьев, которые также отказывались выплачивать кредиты и административные штрафы, утверждая, что они "граждане СССР" и на них не распространяются российские законы. Долг обоих составлял более полутора миллионов рублей.
Кроме того, братья угрожали судебному приставу, после чего их задержали полицейские. При этом должники оказали сопротивление, а у одного из них нашли нож. В октябре этого года суд приговорил обоих братьев к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима.