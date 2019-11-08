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РИА Новости
РИА Наука

Росатом выяснит, как при помощи радиации защитить сельхозпродукцию

04:07 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКартошка
Картошка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Картошка. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания "Русатом Хэлскеа" (входит в госкорпорацию "Росатом") заказала выполнение экспериментов, результаты которых потребуются для научного обоснования оптимальных условий воздействия радиации на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, чтобы избавить ее от вредителей и продлить сроки хранения.
Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, воздействию ионизирующего излучения надо будет подвергнуть предварительно зараженные самыми распространенными насекомыми-вредителями опытные партии зерна (пшеницу и ячмень), муки, сухофруктов (изюм, курага, чернослив), орехов. Кроме того, надо будет облучить заложенные на хранение партии лука, чеснока, а также картофеля, в том числе так называемого чипсового сорта.
После этого предстоит выяснить, насколько эффективно удалось защитить зерно, муку, орехи и сухофрукуты от порчи насекомыми, а овощи – от прорастания. Все работы предстоит выполнить не позже апреля 2020 года. На основании экспериментальных данных надо будет определить оптимальные условия радиационной обработки продуктов. Полученные результаты планируется использовать при разработке межгосударственных стандартов Евразийского экономического союза и для гармонизации технических регламентов ЕАЭС с международной нормативной базой.
По данным МАГАТЭ, радиационная обработка является надежным и безопасным для потребителей способом обработки пищевой и сельхозпродукции и защиты от порчи. Облучение продуктов питания может проводиться с использованием гамма-установок и/или ускорителей электронов.
Услуги по радиационной обработке продукции входят в число перспективных направлений неядерного бизнеса Росатома. АО "Русатом Хэлскеа" – единый интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности в составе российской атомной отрасли. Компания реализует проекты по созданию многоцелевых центров облучения продукции в России и за рубежом.
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РИА НаукаРосатомРоссия
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