В школах в Петропавловске-Камчатском отменили часть уроков из-за циклона

Ранее краевой главк МЧС сообщил, что в пятницу на южные районы Камчатки обрушился атмосферный вихрь, подошедший со стороны Охотского моря. Циклон принёс осадки и мощный ветер, в отдельных районах его сила может достигать 30 метров в секунду. Спасатели в режиме повышенной готовности. В горных районах объявлено предупреждение о лавинной опасности.