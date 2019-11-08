В школах в Петропавловске-Камчатском отменили часть уроков из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя - РИА Новости. Занятия во вторую смену отменили в школах Петропавловска-Камчатского из-за подошедшего к берегам циклона, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что в пятницу на южные районы Камчатки обрушился атмосферный вихрь, подошедший со стороны Охотского моря. Циклон принёс осадки и мощный ветер, в отдельных районах его сила может достигать 30 метров в секунду. Спасатели в режиме повышенной готовности. В горных районах объявлено предупреждение о лавинной опасности.
"В пятницу, 8 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия второй смен во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в прежнем режиме", - говорится в сообщении городской администрации.
По прогнозам синоптиков, в субботу погода на юге Камчатки начнёт постепенно улучшаться, однако циклон сместится в северные районы полуострова. Ожидается, что регион останется в зоне действия циклона до конца выходных.