В РФ построят лабораторию для проверки систем по выявлению ГМО-продуктов

Мифы и правда вокруг ГМО О том, что такое ГМО, насколько опасно модное увлечение стволовыми клетками и когда медицина победит ВИЧ и рак, в эфире радио Sputnik рассказал российский биолог, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин.