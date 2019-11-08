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РИА Новости
РИА Наука

В РФ построят лабораторию для проверки систем по выявлению ГМО-продуктов

03:18 08.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лаборатория для обеспечения точности оборудования, которое используется при тестировании продуктов питания на наличие геномодифицированных организмов (ГМО), появится через один-два года в одном из институтов Росстандарта - Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), рассказал РИА Новости директор института Сергей Донченко.
"В настоящее время ведется подготовка помещений для выполнения этих работ, определяется перечень оборудования, идет поиск сотрудников. Надеемся в 2020-2021 годах создать лабораторию, которая обеспечит метрологическое сопровождение средств измерений, определяющих наличие и содержание ГМО в агропромышленной продукции, а также позволит при необходимости проводить тестирование этой продукции", - рассказал он.
Средства измерений для выявления ГМО в продуктах применяются в Роспотребнадзоре, Россельхознадзоре и непосредственно системе Росстандарта.
В настоящее время в РФ запрещено выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ. Продукция, полученная с применением ГМО или содержащая такие организмы, включая импортные, подлежит госрегистрации.
С 26 декабря 2018 года вся пищевая продукция в России и других странах Евразийского экономического союза, содержащая ГМО, должна маркироваться специальным знаком.
Лабораторные тесты с семенами ГМО-злаков
6 ноября, 12:21Сказано в эфире
Мифы и правда вокруг ГМО О том, что такое ГМО, насколько опасно модное увлечение стволовыми клетками и когда медицина победит ВИЧ и рак, в эфире радио Sputnik рассказал российский биолог, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин.
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РИА НаукаВНИИФТРИРосстандартРоссия
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