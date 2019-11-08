Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:09Z
https://ria.ru/20191108/1560697423.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/30310/43/303104386_0:47:500:328_1036x0_80_0_0_cc57ad0a79ca82cd23a83703995ac352.jpg
РИА Новости

Австралиец разбогател через минуту после расставания с девушкой

03:17 08.11.2019 (обновлено: 11:09 08.11.2019)
47366
© Flickr / williamnykАвстралийский доллар
Австралийский доллар
© Flickr / williamnyk
Австралийский доллар. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Житель австралийского Мельбурна выиграл 800 тысяч австралийских долларов спустя несколько минут после расставания с девушкой, сообщает Daily Mail.
Мужчина по имени Кенни наблюдал за скачками лошадей на Мельбурнском кубке, когда его девушка сообщила, что хочет прекратить отношения. Он так увлекся выяснением отношений, что не сразу осознал, что первыми к финишу пришли именно те скакуны, на которых он сделал ставку.
В тот момент, когда девушка отправилась к выходу из казино "Корона", где проходили скачки, мужчина проверил свой аккаунт и понял, что стал победителем. Узнав о выигрыше, она решила задержаться. До конца вечера мужчина угощал ее напитками, после чего пара разошлась.
Призовые деньги, по словам победителя, он планирует потратить на приобретение жилья.
Билеты европейской лотереи EuroMillions
9 октября, 01:20РИА Новости
Британец выиграл в лотерею рекордные для страны 190 миллионов евро
Ранее стало известно, что житель американского штата Орегон Стю Макдоналд, дважды излечившийся от рака, выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов (293,6 миллиона рублей).
Мужчина покупал по лотерейному билету каждую неделю. В последний раз жена забыла пожелать ему удачи, рассказал Макдоналд. Именно тогда американец сорвал джекпот.
170321771121
Обсудить 12
Daily MailАвстралияВ мире
Популярные комментарии
Это как раз к вопросу о пользе о том, как полезно вовремя выкинуть из жизни лишнее.
8 ноября, 04:27
Владимир П.
1960001
А что она задержалась то? На халяву пожрать? Воистину, все бабы ради бабла на всё готовы
8 ноября, 09:26
Р р
1820002
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Украинский экс-министр предрек развал страны
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
Лента новостейМолния