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РИА Новости

В Минэнерго предложили использовать дроны для обследования энергообъектов

03:12 08.11.2019
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дроны можно использовать для мониторинга состояния энергообъектов, они могут заменить традиционные обходы персоналом, обсуждается их правоприменение, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
"Дроны же сейчас будут использоваться, по сути, для мониторинга состояния. Очень активно сейчас те же сетевые компании хотят дроны запускать над электросетевыми объектами, заменять линейный персонал в обходах дронами. То же самое - обследовать технологическое оборудование объектов генерации. Например, дымовые трубы или градирни, объекты схемы выдачи мощности. Безопасней и проще с дронами обследовать, чем людей пускать. С учетом той ситуации, которая была, и даже до той ситуации в Саудовской Аравии, разговоры велись", - сказал Грабчак.
Ранее Минэнерго РФ заявило, что необходимо ограничить несанкционированные полёты беспилотников над объектами ТЭК.
"Самое главное не навредить. Чтобы был баланс - компании могли использовать (дроны - ред), но при это не было бы несанкционированных полетов. И здесь большой вопрос, как проследить. То есть одно дело - запретить, а другое дело - правоприменение обеспечить", - пояснил замглавы Минэнерго РФ.
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Евгений ГрабчакМинистерство энергетики РФРоссияЭкономика
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