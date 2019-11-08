В Минэнерго предложили использовать дроны для обследования энергообъектов

"Дроны же сейчас будут использоваться, по сути, для мониторинга состояния. Очень активно сейчас те же сетевые компании хотят дроны запускать над электросетевыми объектами, заменять линейный персонал в обходах дронами. То же самое - обследовать технологическое оборудование объектов генерации. Например, дымовые трубы или градирни, объекты схемы выдачи мощности. Безопасней и проще с дронами обследовать, чем людей пускать. С учетом той ситуации, которая была, и даже до той ситуации в Саудовской Аравии, разговоры велись", - сказал Грабчак.