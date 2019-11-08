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РИА Новости
Культура

Франция решила пригласить Россию принять участие в восстановлении Нотр-Дама

03:08 08.11.2019 (обновлено: 10:46 08.11.2019)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСобор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 8 ноя — РИА Новости. Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел разрушительный пожар. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он отметил, что переговоры шли весь год, при этом Москва сама предложила помощь. По словам Швыдкого, решение Парижа свидетельствует о признании достоинств российской науки.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Несущая конструкция была объята пламенем, обрушился шпиль. Но само здание и главные произведения искусства, а также хранившиеся в соборе реликвии уцелели.
Возгорание связывают с реставрационными работами.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
7 ноября, 17:42Культура
В реставрации Нотр-Дама примут участие китайские эксперты
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Обсудить 97
КультураМихаил ШвыдкойФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что мы еще должны восстановить, кроме своих объектов?)
8 ноября, 03:48
Дмитрий Донской
100201113
Дайте денег.
8 ноября, 04:01
sizif8
5660004
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