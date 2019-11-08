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РИА Новости

В Киеве обвинили Польшу в "экономическом геноциде"

02:32 08.11.2019 (обновлено: 10:21 08.11.2019)
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© РИА Новости / SE/ EAST NEWS / Перейти в фотобанкОчереди из грузовиков перед таможней в Польше
Очереди из грузовиков перед таможней в Польше
© РИА Новости / SE/ EAST NEWS
Перейти в фотобанк
Очереди из грузовиков перед таможней в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является "экономическим геноцидом". Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра развития экономики Украины, торгпред страны Тарас Качка, сообщает "Укринформ".
"Я считаю, что это (позиция Польши. — Прим. ред.) на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским союзом", — заявил Качка.
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Он добавил, что Киев будет "поднимать эту проблему до тех пор, пока она не будет решена".
"Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, а вопрос сознательного вреда нашим экономическим отношениям с Европейским союзом", — подчеркнул торгпред.
На 2020 год Польша установила для Украины предварительный лимит в 160 тысяч грузовых автоперевозок. При этом Киев информировал Варшаву, что потребность украинских перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
Вопрос установления квоты окончательно будет рассмотрен на встрече министров инфраструктуры Украины и Польши, запланированной на конец ноября.
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844696837
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Тарас КачкаПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кааак? И Польшу уже обвинили в экономическом геноциде? Какой кошмар!
8 ноября, 06:23
salivina
18413000
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