В Киеве обвинили Польшу в "экономическом геноциде"

Очереди из грузовиков перед таможней в Польше. Архивное фото

Очереди из грузовиков перед таможней в Польше

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Позиция Позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является "экономическим геноцидом". Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра развития экономики Украины, торгпред страны Тарас Качка , сообщает " Укринформ ".

"Я считаю, что это (позиция Польши. — Прим. ред.) на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским союзом", — заявил Качка.

Он добавил, что Киев будет "поднимать эту проблему до тех пор, пока она не будет решена".

"Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, а вопрос сознательного вреда нашим экономическим отношениям с Европейским союзом", — подчеркнул торгпред.

На 2020 год Польша установила для Украины предварительный лимит в 160 тысяч грузовых автоперевозок. При этом Киев информировал Варшаву, что потребность украинских перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.