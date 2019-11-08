Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T02:28Z
https://ria.ru/20191108/1560697075.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149042/49/1490424909_0:323:4556:2886_1036x0_80_0_0_07bbca081a929158cc74c9e9ada3f5cf.jpg
РИА Новости

СМИ: экс-мэр Нью-Йорка может принять участие в выборах в США в 2020 году

02:28 08.11.2019
368
© AP Photo / Paul SancyaМайкл Блумберг
Майкл Блумберг
© AP Photo / Paul Sancya
Майкл Блумберг. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг может принять участие в выборах президента США в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на окружение миллиардера.
По данным газеты, Блумберг готовится уже на этой неделе подать документы для участия в "праймериз" демократов в штате Алабама.
Советник экс-мэра Ховард Вольфсон сообщил, что главным мотивом участия в выборах для Блумберга является "угроза" переизбрания действующего президента Дональда Трампа. "Мы должны сделать так, чтобы Трамп проиграл, но Майк (Блумберг) все больше обеспокоен, что существующий набор кандидатов не совсем подходит для этого", - сказал он.
В то же время отмечается, что Блумберг еще не принял окончательного решения.
В марте Блумберг заявил, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Этому предшествовал материал издания Politico сообщившего о планах Блумберга потратить по меньшей мере 500 миллионов долларов собственных средств, чтобы предотвратить избрание Трампа на второй срок.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов бывший вице-президент США Джо Байден - первый, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс занимают второе и третье место.
Президент США Дональд Трамп
7 ноября, 05:25РИА Новости
Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов
220000
Обсудить 0
Дональд ТрампМайкл БлумбергНью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
01:28Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии со стабильного до негативного
01:25Украинский экс-министр предрек развал страны
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
Лента новостейМолния