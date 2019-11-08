В Британии сотни человек застряли в торговом центре из-за наводнения

Сотрудники экстренных служб на затопленной улице в Великобритании. Архивное фото

Сотрудники экстренных служб на затопленной улице в Великобритании

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько сотен человек оказались заблокированы в торговом центре "Мидоухолл" в Несколько сотен человек оказались заблокированы в торговом центре "Мидоухолл" в британском городе Шеффилд в результате наводнения из-за проливных дождей, сообщает газета Guardian

"Если вы находитесь в "Мидоухолле", не покидайте торговый центр и ждите дальнейшей информации. Не предпринимайте попыток отправиться туда, чтобы забрать кого-то", - приводит издание слова представителей полиции Южного Йоркшира.

По данным газеты, в торговом центре проводились предрождественские мероприятия, поэтому в здании находилось много детей.

В районе 21.00 (23.00 мск) полиция Южного Йоркшира сообщила в Twitter, люди начали покидать торговый центр.

"По мере того, как движение, которое остается напряженным, все же ослабилось, людям сейчас оказывается помощь в том, чтобы покинуть "Мидоухолл", - говорится в Twitter полиции.