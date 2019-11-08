Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T02:08Z
https://ria.ru/20191108/1560696937.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/24/1555362478_0:456:2224:1707_1036x0_80_0_0_0397e82506865514853188566edb1905.jpg
РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Космонавт Тихонов рассказал, как чувство юмора помогает готовиться к полету

02:08 08.11.2019
171
© Фото : РоскомосКосмонавт
Космонавт
© Фото : Роскомос
Космонавт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов на пресс-конференции в НАСА рассказал, что юмор помогает в подготовке к предстоящему полету на МКС.
Россияне Николай Тихонов, Андрей Бабкин и астронавт НАСА Крис Кэссиди отправятся на МКС в апреле 2020 года. Планируется, что они останутся там до октября. Тихонов и Бабкин отправятся на МКС впервые, для Кэссиди, бывшего морского пехотинца, полет станет третьим в карьере. Он совершил два полета в космос в 2009 и 2013 годах.
"Чувство юмора очень помогает нам… Это помогает расслабиться", - сказал Тихонов. Отвечая на вопрос, как будущим коллегам по космическому полету удается ладить между собой, Бабкин отметил, что черты характеров всех трех членов будущего экипажа дополняют друг друга.
Американский астронавт Кэссиди рассказал, что хотя совместная подготовка началась недавно, его с россиянами связывает многолетняя дружба. "Хотя формально мы вместе совсем недавно, мы знаем друг друга несколько лет, мы встречались семьями в обеих странах. Это дружба и это важно, и, думаю, это очень помогает", - сказал астронавт. "Вопрос был больше в том, когда совпадут наши расписания", - пошутил Кэссиди.
Международная космическая станция
7 ноября, 22:37РИА Новости
В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
"Мы гордимся, тем, что у нас будет такой опытный член в команде, он сможет помочь нам с некоторыми нюансами в космосе, потому что он знающий, хорошо подготовленный, опытный парень", - отметил в свою очередь Тихонов.
Также российский космонавт выразил надежду, что в будущем появится новый скафандр, который объединит достоинства используемых сегодня моделей в США и России.
"Какое-то время назад мы (Роскосмос и НАСА) выбрали разные пути, разные стили для создания скафандров, и я надеюсь, что в будущем мы создадим что-то общее, скафандр, который объединит плюсы друг у друга", - сказал Тихонов.
По его словам, свои достоинства есть и у российской модели, и у американской. "Я надеюсь, что в будущем, особенно, если подумать о работе на других планетах, на поверхности Луны или Марса, нам нужно что-то новое", - отметил Тихонов.
Международная космическая станция
Вчера, 02:02РИА Наука
Высоту орбиты МКС увеличили на 800 метров
200000
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомНиколай Тихонов (космонавт)Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Астронавт NASA Крис Кэссиди
Астронавт рассказал о запрете садиться за руль по возвращении на Землю
Международная космическая станция
Высоту орбиты МКС увеличили на 800 метров
Международная космическая станция
Космонавты на МКС в декабре обновят тренажер для бега
Международная космическая станция
Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
Майкл Блумберг
СМИ: экс-мэр Нью-Йорка может принять участие в выборах в США в 2020 году
Международная космическая станция
В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
Сейсмограф. Архивное фото
На северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Судно с 19 белухами из "китовой тюрьмы" прибыло к месту выпуска животных
Президент США Дональд Трамп
Трамп внес в сенат кандидатуру для утверждения на пост министра энергетики
Звездное небо
Институт Роскосмоса создал Центр по освоению планет Солнечной системы
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
"Роскосмос" отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену "Зениту"
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент РАН рассказал о возможностях космической обсерватории "Спектр-РГ"
Сотрудники экстренных служб на затопленной улице в Великобритании
В Британии сотни человек застряли в торговом центре из-за наводнения
Австралийский доллар
Австралиец разбогател через минуту после расставания с девушкой
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
01:28Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии со стабильного до негативного
01:25Украинский экс-министр предрек развал страны
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
Лента новостейМолния