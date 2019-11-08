Космонавт Тихонов рассказал, как чувство юмора помогает готовиться к полету

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов на пресс-конференции в НАСА рассказал, что юмор помогает в подготовке к предстоящему полету на Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов на пресс-конференции в НАСА рассказал, что юмор помогает в подготовке к предстоящему полету на МКС

Россияне Николай Тихонов, Андрей Бабкин и астронавт НАСА Крис Кэссиди отправятся на МКС в апреле 2020 года. Планируется, что они останутся там до октября. Тихонов и Бабкин отправятся на МКС впервые, для Кэссиди, бывшего морского пехотинца, полет станет третьим в карьере. Он совершил два полета в космос в 2009 и 2013 годах.

"Чувство юмора очень помогает нам… Это помогает расслабиться", - сказал Тихонов. Отвечая на вопрос, как будущим коллегам по космическому полету удается ладить между собой, Бабкин отметил, что черты характеров всех трех членов будущего экипажа дополняют друг друга.

Американский астронавт Кэссиди рассказал, что хотя совместная подготовка началась недавно, его с россиянами связывает многолетняя дружба. "Хотя формально мы вместе совсем недавно, мы знаем друг друга несколько лет, мы встречались семьями в обеих странах. Это дружба и это важно, и, думаю, это очень помогает", - сказал астронавт. "Вопрос был больше в том, когда совпадут наши расписания", - пошутил Кэссиди.

"Мы гордимся, тем, что у нас будет такой опытный член в команде, он сможет помочь нам с некоторыми нюансами в космосе, потому что он знающий, хорошо подготовленный, опытный парень", - отметил в свою очередь Тихонов.

Также российский космонавт выразил надежду, что в будущем появится новый скафандр, который объединит достоинства используемых сегодня моделей в США и России.

"Какое-то время назад мы (Роскосмос и НАСА) выбрали разные пути, разные стили для создания скафандров, и я надеюсь, что в будущем мы создадим что-то общее, скафандр, который объединит плюсы друг у друга", - сказал Тихонов.