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РИА Новости
РИА Наука

Высоту орбиты МКС увеличили на 800 метров

02:02 08.11.2019
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© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
Международная космическая станция . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12", высота орбиты станции увеличилась на 800 метров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш.
ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
"Коррекция орбиты МКС выполнена", - сказал собеседник агентства.
Включение двигателей корабля "Прогресс МС-12" состоялось в 1.40 мск. Они проработали 406 секунд. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 800 метров и составила 416,6 километра.
Целью операции было формирование баллистических условий для приземления пилотируемого корабля "Союз МС-13" в Казахстане. Посадка корабля намечается на 6 февраля, на нем на Землю возвратятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 14 сентября с использованием двигателей модуля "Звезда". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,05 километра и составила 416,2 километра.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Пармитано.
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