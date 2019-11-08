Высоту орбиты МКС увеличили на 800 метров

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коррекцию орбиты Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12", высота орбиты станции увеличилась на 800 метров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш.

ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.

"Коррекция орбиты МКС выполнена", - сказал собеседник агентства.

Включение двигателей корабля "Прогресс МС-12" состоялось в 1.40 мск. Они проработали 406 секунд. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 800 метров и составила 416,6 километра.

Целью операции было формирование баллистических условий для приземления пилотируемого корабля "Союз МС-13" в Казахстане. Посадка корабля намечается на 6 февраля, на нем на Землю возвратятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 14 сентября с использованием двигателей модуля "Звезда". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,05 километра и составила 416,2 километра.