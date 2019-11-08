В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Из-за развития Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил официальный представитель Пентагона , подполковник ВВС США Роберт Карвер.

"Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться", — заявил Карвер.

По его словам, развертывание гиперзвукового оружия является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом США.

"Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось никаких сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий", — указал представитель Пентагона.

Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале президент Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

По словам российского лидера, задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз. Путин отметил, что Россия будет и дальше наращивать оборонный потенциал. Вместе с тем президент указал, что это "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".

"Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения", — пояснил глава государства.