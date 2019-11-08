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РИА Новости

В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

02:02 08.11.2019 (обновлено: 11:39 08.11.2019)
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона
Здание Пентагона
© AP Photo / Charles Dharapak, File
Здание Пентагона. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер.
"Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться", — заявил Карвер.
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По его словам, развертывание гиперзвукового оружия является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом США.
"Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось никаких сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий", — указал представитель Пентагона.
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале президент Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".
По словам российского лидера, задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз. Путин отметил, что Россия будет и дальше наращивать оборонный потенциал. Вместе с тем президент указал, что это "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".
"Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения", — пояснил глава государства.
В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса "воздух — земля". Параллельно США создают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.
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РоссияМинистерство обороны СШАВладимир ПутинСШАВ мире
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