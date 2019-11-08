Трамп внес в сенат кандидатуру для утверждения на пост министра энергетики

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп представил на утверждение сената кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно процедуре за кандидата сначала должен проголосовать профильный комитет, а затем весь состав сената, где большинство у республиканцев – однопартийцев главы государства.

Действующий министр Рик Перри, который занимает эту должность с начала работы администрации Трампа в январе 2017 года, намерен уйти в отставку 1 декабря. Он намерен заниматься некой деятельностью в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к "украинскому скандалу".