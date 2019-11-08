Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:18Z
https://ria.ru/20191108/1560696658.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

США и Украина не поддержали в ООН резолюцию РФ против героизации нацизма

01:38 08.11.2019 (обновлено: 11:18 08.11.2019)
83390
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 8 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.
Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За него проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались.
Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Участники акции протеста националистов во Львове
28 октября, 22:04РИА Новости
В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
Как рассказал журналистам директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, одна из делегаций, голосовавших против российской резолюции, в ходе консультаций при подготовке этого документа заявила, что за сотрудничество с нацизмом "никого и никогда нельзя осуждать".
"По-моему, тут больше нечего комментировать", — отметил он.
Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это украинская делегация, дипломат сказал: "Нетрудно догадаться".
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) на военном параде, приуроченном к Дню защитника Украины во Львове
6 августа, 08:00РИА Новости
Либералы: украинский фашизм, которого "не было", теперь "разгромлен"
По инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации нацизма. При этом традиционно против этого документа выступают только Киев и Вашингтон.
70632141720442
Обсудить 193
Генеральная Ассамблея ООНРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Преступления, геноцид, большевиков против народов бывшей Российской империи никогда и никем официально не осуждён. А эти всё в другие страны лезут... ищут ТАМ виновных, хотя на территории России кровушки пролито намного больше!
8 ноября, 04:15
Eugene Shilkin
7133316248
А в день, когда добудешь ты победу, Он, расточая сладкие слова, За славой, как шакал, придет по следу Израненного в смертной схватке льва.
8 ноября, 02:46
ДЕДанил Егоров
20922003
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина пообещала найти способы блокировки "Северного потока — 2"
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
01:28Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии со стабильного до негативного
01:25Украинский экс-министр предрек развал страны
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
Лента новостейМолния