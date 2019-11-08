США и Украина не поддержали в ООН резолюцию РФ против героизации нацизма

ООН, 8 ноя — РИА Новости. Третий комитет Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.

Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За него проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

Как рассказал журналистам директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, одна из делегаций, голосовавших против российской резолюции, в ходе консультаций при подготовке этого документа заявила, что за сотрудничество с нацизмом "никого и никогда нельзя осуждать".

"По-моему, тут больше нечего комментировать", — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это украинская делегация, дипломат сказал: "Нетрудно догадаться".