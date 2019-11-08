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РИА Новости

РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз

01:06 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 8 ноя - РИА Новости. Россия предлагает генсеку и секретариату ООН принять дополнительные меры для урегулирования проблемы выдачи виз делегатам для участия в работе органов всемирной организации, заявил зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Россия ранее внесла на рассмотрение Первого комитета проект процедурного решения о переносе работы комитета из США.
"Наша делегация демонстрировала конструктивный подход к этой чрезвычайно чувствительной проблеме. Мы терпеливо ждали реальных шагов со стороны американских властей по урегулированию возникшей по их вине ситуации с доступом представителей России и других государств на мероприятия ООН, в том числе для участия в работе Первого комитета", - сказал Белоусов на заседании Первого комитета.
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В то же время, по его словам, российская делегация внимательно прислушивалась к мнению других делегаций, к их озабоченностям в связи с возможным переносом сессий Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву.
"Мы прекрасно осознаем, что по различным причинам ряду делегаций принять подобное решение непросто. Несмотря на то, что никаких позитивных подвижек в урегулировании визовой проблемы до сих пор не наблюдается, мы, тем не менее, приняли решение скорректировать нашу позицию", - указал Белоусов.
"Мы предлагаем поэтапный подход, который с учетом высказанных делегациями мнений… должен быть поддержан участниками Первого комитета. Этот подход дает возможность генеральному секретарю и секретариату ООН по нашему с вами решению предпринять дополнительные меры для урегулирования визовой проблемы и доказать не на словах, а на деле свою способность выполнять возложенные на них обязанности по обеспечению эффективной и результативной работы органов ООН, что зависит от равного участия в ней всех государств и их делегаций без исключений", - заявил Белоусов.
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"Кроме того, будут подготовлены технические и финансовые обоснования возможности переноса деятельности Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву, что в последующем должно облегчить принятие решения по данному вопросу, если такая необходимость все-таки возникнет", - добавил он.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Затем Россия внесла в Первый комитет проект соответствующего процедурного решения.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииАндрей БелоусовООНРоссияСШАВ мире
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