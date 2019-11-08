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РИА Новости

На Ставрополье Lada Granta с 11 пассажирами столкнулась с иномаркой

00:50 08.11.2019 (обновлено: 05:54 08.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Шпаковском районе Ставропольского края, пострадали 12 человек, в том числе семь детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП произошло на трассе Р-132. По словам собеседника агентства, столкнулись LADA Granta и KIA. Погибших в ДТП нет.
По данным регионального главка МЧС России, авария произошла на 12-м километре автодороги Р-269 "Ставрополь-Батайск". В момент ДТП в KIA Ceed находился один человек, в "Гранте" - 11, из них семь детей.
"Все пострадавшие в количестве 12 человек (из них семь детей) доставлены в ЦГБ №4 города Ставрополь", - говорится в сообщении ведомства. С пострадавшими также работает психолог главка МЧС РФ по Ставропольскому краю.
В ликвидации последствий ДТП участвовали 27 человек и девять единиц техники.
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