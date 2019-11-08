Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T00:06Z
https://ria.ru/20191108/1560694548.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151345/94/1513459410_0:38:3193:1834_1036x0_80_0_0_0907976b84e79323cd37d0b0a45bb5bd.jpg
РИА Новости

Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал

00:06 08.11.2019
120
© AP Photo / Petr David JosekМилош Земан
Милош Земан
© AP Photo / Petr David Josek
Милош Земан
ПРАГА, 8 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, комментируя заявление генерала Петра Павела о возможном выдвижении на пост главы государства, заявил, что это скорее в традициях Южной Америки.
В понедельник экс-глава Военного комитета НАТО, генерал армии Петр Павел заявил журналистам, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Чехии на следующих выборах в 2023 году.

"Я никому не препятствую быть кандидатом в президенты, а уже наши сограждане решат, получит ли этот кандидат большинство голосов. Но мое личное мнение, что мы – не Южная Америка, где генералы нередко находились во главе государств", - сказал Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov.

Милош Земан
25 октября, 00:37РИА Новости
Земан призвал чешскую контрразведку перестать искать мифических "шпионов"
По мнению Земана, генерал Павел является "выдающимся военным, для которого необходимо найти подходящее военное применение".
"Но он (Павел) вообще не разбирается в политике, вообще не разбирается в экономике. К тому же, если он нападает на меня (в СМИ), зная, что я уже не буду больше выдвигать свою кандидатуру в президенты, то он стреляет не в ту мишень, а военный не должен подобного делать", - сказал Земан.
В своем интервью в понедельник генерал Павел в очередной раз предостерег от "раболепия" в отношениях с Россией и Китаем, которое, по его мнению, не принесет стране ничего хорошего. Кроме того, он подверг критике Земана за то, что тот якобы постоянно одергивает контрразведку в ее борьбе с российскими и китайскими "шпионами". Земан ранее заявлял, что руководству Службы безопасности и информации вместо поисков мифических российских и китайских "шпионов" лучше заняться расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией.
Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Архивное фото
24 ноября 2018, 21:01РИА Новости
Глава МИД Чехии назвал Россию "угрозой" для ЕвросоюзаТомаш Петршичек счел Москву "опасной" из-за "распространения дезинформации". При этом никаких подтверждений своим словам дипломат не привел.
410000
Обсудить 0
Милош ЗеманЧехияВ мире
Рекомендуем
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Россия окажет поддержку Кубе в условиях санкций США, заявили в МИД
Студия радио Sputnik
Симоньян рассказала, как в Эстонии запугивают желающих работать в Sputnik
Участники акции протеста националистов в Киеве
Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Украинские силовики обстреляли участок разведения сил, заявили в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
МВД Украины заявило о полном обеспечении правопорядка в Золотом
Скриншот списка программ в Android
Популярное Android-приложение оказалось опасным
Логотип телеканала RT
Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге назвали способ защитить "Северный поток — 2" от санкций
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Киеве назвали способ заблокировать "Северный поток — 2"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Меркель ответила на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель оценила идею международной зоны безопасности в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский назначил "главу СБУ по Крыму"
Банкноты номиналом 5 долларов США
Эксперт назвал объем несанкционированных операций со счетами юрлиц в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
22:36Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
22:24Взрыв на НПЗ в Сирии унес жизнь одного сотрудника
Лента новостейМолния