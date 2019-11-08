Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал

"Но он (Павел) вообще не разбирается в политике, вообще не разбирается в экономике. К тому же, если он нападает на меня (в СМИ), зная, что я уже не буду больше выдвигать свою кандидатуру в президенты, то он стреляет не в ту мишень, а военный не должен подобного делать", - сказал Земан.