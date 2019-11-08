Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал

ПРАГА, 8 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, комментируя заявление генерала Петра Павела о возможном выдвижении на пост главы государства, заявил, что это скорее в традициях Южной Америки.
В понедельник экс-глава Военного комитета НАТО, генерал армии Петр Павел заявил журналистам, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Чехии на следующих выборах в 2023 году.
"Я никому не препятствую быть кандидатом в президенты, а уже наши сограждане решат, получит ли этот кандидат большинство голосов. Но мое личное мнение, что мы – не Южная Америка, где генералы нередко находились во главе государств", - сказал Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov.
По мнению Земана, генерал Павел является "выдающимся военным, для которого необходимо найти подходящее военное применение".
"Но он (Павел) вообще не разбирается в политике, вообще не разбирается в экономике. К тому же, если он нападает на меня (в СМИ), зная, что я уже не буду больше выдвигать свою кандидатуру в президенты, то он стреляет не в ту мишень, а военный не должен подобного делать", - сказал Земан.
В своем интервью в понедельник генерал Павел в очередной раз предостерег от "раболепия" в отношениях с Россией и Китаем, которое, по его мнению, не принесет стране ничего хорошего. Кроме того, он подверг критике Земана за то, что тот якобы постоянно одергивает контрразведку в ее борьбе с российскими и китайскими "шпионами". Земан ранее заявлял, что руководству Службы безопасности и информации вместо поисков мифических российских и китайских "шпионов" лучше заняться расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией.