"Готовьтесь к земле". Каких выборов боится Зеленский и при чем тут Кличко

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Против мэра Киева Виталия Кличко возбудили уголовное дело о хищении денег. Вот уже несколько месяцев столичного градоначальника пытаются согнать с должности. Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не прочь получить контроль не только над Киевом, но и над другими городами и поселками. Удастся ли "зеленым" захватить местную власть на Украине — разбиралось РИА Новости.

Битва за Киев

Уголовное дело в отношении Кличко инициировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Реагируя на сообщения СМИ о том, что мэра подозревают в госизмене, в НАБУ отметили, что не ведут следствие по такой статье. Ранее Кличко сам обращался в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности главу офиса президента Андрея Богдана. Тот, по мнению киевского мэра, нарушил закон, обратившись в кабинет министров страны с письмом об увольнении Кличко. Этот скандал — лишь одно из проявлений борьбы, которую команда Зеленского ведет за контроль над всей Украиной.

Президент намеревался взять власть в крупных городах сразу после того, как его партия "Слуга народа" одержала победу на выборах в парламент. По закону местные выборы были назначены на осень 2020 года, но ждать столько "команда Зе", видимо, не захотела.

Во-первых, за год вполне мог растаять высокий рейтинг новой партии. Во-вторых, "слуги народа" показали, что в состоянии справиться с региональной элитой. В мажоритарных округах "зеленые" обходили выдвиженцев местных мэров и вообще старых политиков. В этом смысле победа никому не известного свадебного фотографа Сергея Штепы в Запорожье стала очень показательной. Он оставил за бортом директора предприятия "Мотор Сич" и депутата Рады Вячеслава Богуслаева.

И неудивительно, что "слуги народа" решили ковать железо, пока горячо, — действует инерция запроса на новые лица. Сразу после парламентских выборов попробовали уволить Кличко, но премьер-министр Владимир Гройсман идею не поддержал. Когда сменилось правительство, попытку повторили, но до конца задумку не довели.

А в сентябре кандидат на должность столичного градоначальника от "Слуги народа" Александр Ткаченко предложил в Верховной раде законопроект, серьезно ограничивающий полномочия мэра столицы, зато наделяющий президента правом его назначать. В парламенте документ поддержали, но с одной существенной поправкой — из текста убрали дату досрочных выборов, назначенных на декабрь. В украинских СМИ отметили, что блицкриг "команды Зе" по "взятию" Киева сорвался, теперь "зеленые" попытаются закрепиться в столичной власти в следующем, 2020 году.

"Дядьки уходят"

У Зеленского и его команды непросто складываются отношения и с главами других крупных городов. Еще летом, перед выборами, президент попытался "наехать" на мэра Днепра Бориса Филатова из-за долгостроя — моста через давшую имя городу реку. Градоначальник обещал закончить объект в сентябре или подать в отставку. Мост был готов даже на неделю раньше, но прокуратура начала проверку расходования средств на его возведение.

К слову, Филатов поддержал в социальной сети своего коллегу Кличко. Последнего часто критиковали за проблемы с ветшающей инфраструктурой. Это благодатная тема, так как отопительный сезон дает много поводов для нападок, а столичный мэр стал мишенью для шуток после того, как пять лет назад призвал киевлян со свойственной ему оговоркой готовиться "к земле". Днепровский глава переложил долю ответственности на центральную власть. Комментируя прорыв коллектора в Киеве, он обрушился на правительство: "Четыре года я кричу хоть Пете, хоть Вове, что жилой фонд изношен на 80 процентов, что инфраструктура в критическом состоянии. В ответ кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен. Но другие мэры молчат. Затаились".

В ноябре президент приехал в Харьков представлять нового руководителя региона — депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера. В медиа его характеризовали как человека из команды министра внутренних дел Арсена Авакова и потенциального конкурента мэра областного центра Геннадия Кернеса.

Задача-минимум для Кучера — снизить популярность Кернеса, который пользуется широкой поддержкой в своем городе. "Он должен подготовить почву под местные выборы, зачистив территорию", — утверждали источники СМИ.

Тогда же Зеленский встретился с местными активистами и пообещал создать комиссию по расследованию деятельности харьковского мэра, чему активно содействовать должен был как раз Кучер. "Депутаты Верховной рады, глава ОГА Кучер, президент и общественность Харькова, вот такой силой мы любого Гепу (прозвище Кернеса. — Прим. ред.) на нары посадим", — грозился один из участников той встречи.

В октябре Зеленский заявил, что хотел бы видеть мэром Одессы телеведущего Александра Андросова, руководившего штабом "зеленых" в регионе в ходе президентской кампании. Президент ответил тогда и на критику действующего главы города Геннадия Труханова, назвавшего Зеленского "мальчиком в публичном доме". "Мы так выглядим, что можно нас назвать мальчиками. Но жизнь, она такая: приходят мальчики — и дядьки уходят", — съязвил Зеленский.

Просят не приезжать в регионы

Противостояние с мэрами не ограничивается публичными перепалками. Команда Зеленского готовит изменения в законодательстве с целью поменять структуру власти на местах. Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Раде Александр Корниенко объяснил, что, по задумке президентской команды, так называемая децентрализация должна завершиться досрочными местными выборами. Это, по его словам, логично.

Он же обозначил и линию противостояния новых центральных властей и региональных политиков. "Местные элиты просят нас не приезжать в их регионы. Они все еще мыслят категориями, что можно попытаться порешать и договориться", — описал он состояние дел.

В сентябре по представлению Зеленского Рада распустила Центральную избирательную комиссию. В этом все заинтересованные увидели признак подготовки к местным выборам.

На первый взгляд, "Слуга народа" действует системно и методично. Но партия не является однородной силой, и внутренние противоречия дают о себе знать. Очередной скандал произошел из-за назначенного на 10 ноября съезда. На него "забыли" позвать депутатов, прошедших в Раду от "Слуги народа" по мажоритарным округам, но не имеющих партбилета. Мажоритарщики выразили недоверие партийной верхушке, посчитав, что их отстранили от решения важных проблем. "Корниенко мне написал, что на этом съезде кадровые вопросы решаться не будут. И через пару часов мне говорят обратное. Ребята, сколько можно нам врать?" — негодовал депутат Антон Поляков.

"Слуга народа" является скорее абстракцией, а не цельным политическим объединением с общими целями, — объясняет бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев. — Партия объединяет ставленников различных олигархических групп, "грантососов" и просто случайных людей. Поэтому конкуренция внутри этой группы вышла за обычные рамки и превратилась в перманентный конфликт, где каждый тянет одеяло на себя. Потому что цели, скажем, у группы олигарха Игоря Коломойского и мажоритарщиков, которые пересели в депутатское кресло сразу из-за прилавка на базаре, не противоположные — они просто разные".

Димитриев отмечает, что власть при предыдущем президенте Петре Порошенко была более монолитной и сплоченной: "Там были корыстные и матерые политики, которые поняли, как можно конвертировать милитаристскую истерию в личные дивиденды. А нынешние не понимают, что делать. Они пришли к власти под лозунгами "за мир", но как зарабатывать на этом, не представляют".

"После феноменального успеха на выборах "зеленые" попытались атаковать власть в крупных городах, — продолжает собеседник РИА Новости. — Им это не удалось. Местные элиты теперь ждут, когда "слуги народа" выдохнутся. Ждут не зря — впереди разочарование избирателей, так как заявленное решение проблем не состоялось, на носу новое повышение тарифов, бюджет не дает поводов для оптимизма. Воздействовать на местные элиты с помощью силовых структур центральная власть тоже не может, силовики раздроблены и на местах склонны договариваться с локальными политиками".

Как отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "первый штурм местной власти провалился", потому что в команде Зеленского не было единства: "Часть команды была резонно против того, чтобы идти в местные органы власти в преддверии отопительного сезона. Это означало, что придется отвечать за хозяйственные вопросы. С другой стороны, президент и его окружение не были уверены в людях, которые претендовали на те или иные позиции в регионах. Процесс смены власти застопорился сам собой".

Бортник скептически отнесся к надеждам некоторых "слуг народа" пойти на выборы весной 2020 года. "Пока партия не готова. Момент ясности наступит не ранее января следующего года. Сейчас "Слуга народа" занимается партийным строительством, пытается расти по вертикали и горизонтали. Но план кампании можно будет писать только после отопительного сезона — он всегда стабильно снижает рейтинги власти", — отмечает собеседник РИА Новости.