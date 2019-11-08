Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T15:20Z
https://ria.ru/20191108/1560686687.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153135/60/1531356030_0:82:1500:926_1036x0_80_0_0_0b3cd666e80e54fe6746def8746cef60.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Ученые рассказали, опасно ли заменять лекарства более дешевыми аналогами

08:00 08.11.2019 (обновлено: 15:20 08.11.2019)
10002
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Почти 85 процентов лекарств, продаваемых в России, — дженерики, то есть копии оригинальных препаратов с таким же количеством действующего вещества и влиянием на организм. Технологии производства в разных странах отличаются, испытывают дженерики не так долго и тщательно, как оригиналы, поэтому их цена в разы дешевле, а эффективность вызывает вопросы.

Нюансы технологий

"Разработка инновационного препарата занимает несколько лет и в среднем стоит около двух миллиардов долларов. Фармацевтическая компания, создавшая новое лекарство, обладает правами на него. Патент действует до 25 лет. Но на самом деле после патентования препарат только лет через десять-пятнадцать выходит на рынок — после всех доклинических и клинических испытаний. Остается около десяти лет на то, чтобы производитель получил прибыль. Когда заканчивается защита, другие компании могут делать точно такой же препарат. Но, кроме формулы в патенте, они ничего не знают", — рассказал РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета, кандидат фармацевтических наук Вадим Тарасов.
Готового состава оригинальных препаратов и схемы их синтеза действительно нет ни в одном открытом источнике, подтвердила директор департамента малых молекул фармацевтической компании BIOCAD Анастасия Хрусталева. Именно поэтому на этапе разработки очень много сил и времени уходит на определение структурных особенностей молекул.
"Бытует мнение, что дженерики — это предельно просто. Неправда, их тоже надо разработать. В нашем департаменте направление разработки состоит из нескольких подразделений, где трудятся десятки профессиональных химиков-синтетиков. В среднем на создание одного препарата уходит два-три года, и перед регистрацией он обязательно должен пройти исследования на биоэквивалентность — на этом этапе сравнивают наше лекарство и оригинальное", — подчеркнула Хрусталева.
Таблетки. Архивное фото
19 апреля, 04:24РИА Новости
Эксперты ВОЗ рассказали, стоит ли экономить на дорогих антибиотиках
По словам Тарасова, испытания проводятся на животных и людях. Они показывают скорость всасывания и выведения дженерика из организма, его распределение в тканях и жидкостях, время достижения максимальной концентрации в крови.
"Все эти показатели у копии и оригинального препарата должны совпадать. Мало таблетку по составу такой же сделать. Она должна быть правильно спрессована и ровно так же распадаться, как первоначальное лекарство. Если по этим признакам она отличается, то это не дженерик, а нечто с похожей формулой", — уточнил ученый.

Вопрос качества

Дженерики дешевы еще и благодаря облегченной процедуре регистрации. Вместо доклинических испытаний — обзор научной литературы с результатами тестирования оригинального препарата, а вместо клинических исследований — проверка на биоэквивалентность. По этой причине с января по сентябрь 2019 года россияне чаще покупали копии, а не оригинальные препараты — 84,4 процента против 15,6 в общем объеме продаж лекарственных средств, уточняется в отчете аналитической компании DSM Group.
Особой любовью потребителей пользовались дженерики препаратов, влияющих на пищеварительный тракт и обмен веществ (19,8 процента), для лечения сердечно-сосудистых недугов (15,7 процента) и болезней нервной системы (15,1 процента).
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM GroupСоотношение оригинальных и дженериковых препаратов в общем объеме продаж лекарственных средств в России
Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group
Соотношение оригинальных и дженериковых препаратов в общем объеме продаж лекарственных средств в России
При этом разница в эффективности оригинального лекарства и его копии в большинстве случаев незначительна. Так, в 2018 году немецкие и американские ученые пришли к выводу, что результаты лечения противоэпилептическими препаратами — такие же, как при терапии дженериками. И никакого риска для здоровья пациентов это не несет.
Похожие данные получили исследователи, изучавшие эффективность лечения дженериками ВИЧ-положительных пациентов в Зимбабве в 2012 году и в Италии в 2014-м. Результаты терапии в обоих случаях были примерно одинаковы независимо от того, принимали добровольцы оригинальный препарат или его копию.
ВИЧ атакует клетку человека
16 июля, 14:20РИА Наука
Ученые выяснили, почему лекарства не могут полностью уничтожить ВИЧ

Такие же лекарства

Правда, есть по крайней мере одно исследование, показывающее, что дженерики за счет сниженной эффективности могут увеличивать длительность лечения. При этом попытки повысить их дозу способны вызывать негативные побочные эффекты.
Кроме того, согласно работе 2012 года, не всегда копии соответствуют оригиналу. Из четырех дженериков для снижения холестерина в крови, изученных российскими исследователями, лишь два по своему действию совпадали с первоначальным препаратом.
"За последние пять лет Министерство промышленности и торговли, Минздрав и Росздравнадзор проделали очень большую работу, и сейчас на российском рынке нет некачественных дженериков. Эти лекарства не уступают препаратам глобальных фармацевтических компаний, но в десятки, а иногда и в сотни раз дешевле. Соответственно, у большего числа пациентов появился доступ к качественным и эффективным лекарствам", — отметил Вадим Тарасов.
Вывеска аптечного киоска в Москве
11 июля, 14:18РИА Новости
Половина новых лекарств оказалась не лучше старых, выяснили ученые
100666617
Обсудить 7
РИА НаукаЗдоровьеBiocadОткрытия - РИА НаукаРосздравнадзор
Популярные комментарии
росияне покупают заменители потому что оригиналы им не по карману стали. А про эффективность и побочные действия еще посмотреть надо какие хуже
8 ноября, 11:56
ННиколай
300008
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Подозреваемый в убийстве Сергей Груняхин
"Сниму с угона за 60 тысяч": как полиция в Татарстане упустила убийцу семьи
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Андрей Константинов
В Уфе пятеро мужчин до смерти избили инвалида — но у СК другая версия
Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния