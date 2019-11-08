Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России

Известный анекдот про черную полосу, в итоге оказавшуюся белой, как никакой другой подходит для описания положения, в которое попали состоятельные россияне, решившие оставить неласковую родину ради более цивилизованных и климатически благоприятных краев. Нерадостные для них новости приходят с регулярностью, позволяющей ясно понять, что ситуация не только не успокаивается, а наоборот, будет раскручиваться все сильнее с каждым годом.

Если раньше можно было говорить о тех или иных единичных случаях, не касающихся большинства, то ныне недвусмысленно и последовательно выстраивается система, подвешивающая на ниточки судьбы всех и каждого. Причем быть уверенным, что именно твою не перережут однажды, не может никто.

Дело дошло до инвестиционных иммигрантов, то есть тех, кто переехал по программам легализации через вложения в экономику страны.

Очередной сюрприз преподнес Кипр, запустивший полную проверку "золотых" паспортов. В отношении 26 иностранцев (среди них девять — россияне) принято решение о лишении гражданства, полученного в обмен на инвестиции. Официальные лица не скрывают, что это только первая ласточка и стоит ожидать продолжения.

Происходящее, конечно, вызывает в памяти события 2013 года, когда в разгар острого финансового кризиса власти популярнейшей на тот момент у россиян тихой гавани провели принудительную десятипроцентную "стрижку" хранившихся там депозитов. Согласно оценкам агентства Moody's, в банках острова только юридические лица из России (без учета частных вкладчиков) держали в тот период до 19 миллиардов евро.

Урок, кстати, пошел впрок. По данным годичной давности, размер вкладов российских клиентов резко сократился и "представляет менее шести процентов от общего объема депозитов в кипрских банках". Конкретная сумма не разглашается, но, по сведениям СМИ, это не более трех миллиардов евро.

Теперь вот пришли за недобросовестно получившими гражданство. В первую очередь власти говорят о совершении преступлений подозреваемыми, находящимися под санкциями. Однако, по существу, все сложнее, и речь идет об ужесточении проверки происхождения средств.

Кипр оказался на виду в силу либеральности своего недавнего подхода к претендентам на гражданство. Никосия раздавала паспорта настолько легко и широко, что это вызвало недовольство Брюсселя, — в результате пошел откат. Мальте и Греции также указано на излишний либерализм в вопросе инвестиционного гражданства.

Похожие события происходят и на другом конце Европы. Некоторое время назад Латвия резко ужесточила требования по программе срочных видов на жительство в обмен на инвестиции, благодаря которой в 2010-2017 годах республика заработала почти 1,5 миллиарда евро. Рига была весьма популярна в качестве еще одной тихой гавани в определенных российских кругах, но теперь им приходится иметь дело с изнанкой процесса.

Совсем недавно вызвала резонанс очередная история — от гражданина, чью престарелую тещу с деменцией власти Латвии обязали сдавать экзамен по латышскому языку для получения вида на жительство.

Правда, надо признать, что в России подобные скандалы особого сочувствия не вызывают. Куда чаще равнодушно пожимают плечами — в смысле "а вас предупреждали".

Что касается старой Европы, то там изначально все было строже. Однако это ничуть не гарантирует, что вопросы к инвестиционным иммигрантам не возникнут. Достаточно вспомнить Великобританию, погрузившуюся в проверку чистоты происхождения средств у иностранцев. У выходцев из России, разумеется, куда больше шансов пасть жертвой яростного поиска Лондоном агентов Кремля на своей территории.

Европе стоит отдать должное. За последние годы страны ЕС, торгующие паспортами и видами на жительство, заработали десятки миллиардов евро на людях, мечтавших стать частью Европы и готовых в буквальном смысле дорого заплатить за это. Подобным образом там легализовались десятки тысяч, в том числе немало наших соотечественников.

Сливки сняты — пришло время перекрывать краник. Причем используемая схема по-настоящему элегантна.

Одной из главных причин отъезда из России обычно называют неуверенность в завтрашнем дне, опасения, что все может молниеносно пойти прахом. Сегодня у тебя все хорошо, а завтра — бац! — революция, война, экспроприация, дефолт, гиперинфляция, диктатура, национализация, тюрьма.

Причем это касается не только сверхбогатых людей. Умеренно состоятельные граждане и даже просто высокооплачиваемые профессионалы зачастую мыслят ровно в той же логике. Именно поэтому Рига стала "Лондоном для бедных". Для людей, которым эмиграция в Британию — с сохранением привычного образа и уровня жизни — не по карману, Латвия оказалась приемлемой альтернативой. Практически со всеми западными достоинствами, но многократно дешевле. Да еще и с бонусами вроде широкой распространенности русского языка и минимальных усилий по адаптации.

Текущая политика Европы бьет по этому почти сакральному ощущению безопасности (личной, социальной, финансовой), которое прочно ассоциировалось у множества людей именно с Западом.

Всего девять россиян лишатся кипрских паспортов — сущая мелочь на общем фоне. Вот только это решение властей острова выбивает почву из-под ног многим тысячам людей, которые понимают, что в следующий раз могут прийти за ними. Возможно, этого не случится — ни завтра, ни через пять лет, или вообще никогда. А может, и случится.