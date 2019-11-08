Опубликован тизер трейлера мультфильма "Душа"

Джо (актер дубляжа Джейми Фокс) — преподаватель музыки в средней школе, который мечтает стать джазовым исполнителем. Но не успевает. С ним происходит несчастье — герой проваливается в открытый люк. В этот момент его душа отделяется от тела. Для того чтобы снова вернутся к жизни, ему предстоит многое переосмыслить.