Опубликован тизер трейлера мультфильма "Душа"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Студия Pixar опубликовала на YouTube официальный тизер трейлера анимационного фильма "Душа".
Джо (актер дубляжа Джейми Фокс) — преподаватель музыки в средней школе, который мечтает стать джазовым исполнителем. Но не успевает. С ним происходит несчастье — герой проваливается в открытый люк. В этот момент его душа отделяется от тела. Для того чтобы снова вернутся к жизни, ему предстоит многое переосмыслить.
Режиссером проекта выступил Пит Доктер, который снял оскароносные мультфильмы "Вверх" (2009 год) и "Головоломку" (2015 год).
Выход картины запланирован на июнь 2020 года.