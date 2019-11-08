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РИА Новости
Культура

Опубликован тизер трейлера мультфильма "Душа"

06:12 08.11.2019
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Студия Pixar опубликовала на YouTube официальный тизер трейлера анимационного фильма "Душа".
Джо (актер дубляжа Джейми Фокс) — преподаватель музыки в средней школе, который мечтает стать джазовым исполнителем. Но не успевает. С ним происходит несчастье — герой проваливается в открытый люк. В этот момент его душа отделяется от тела. Для того чтобы снова вернутся к жизни, ему предстоит многое переосмыслить.
Режиссером проекта выступил Пит Доктер, который снял оскароносные мультфильмы "Вверх" (2009 год) и "Головоломку" (2015 год).
Выход картины запланирован на июнь 2020 года.
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