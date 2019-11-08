Трамп обходится американцам в триллион долларов в год

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Госдолг США пробил отметку в 23 триллиона долларов. При Дональде Трампе заимствования растут рекордными темпами — более чем на триллион в год. Почему так происходит и к чему это приведет — в материале РИА Новости.

Взаймы до зарплаты

В ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно обвинял демократов и лично Барака Обаму в наращивании государственного долга. Однако, попав в Белый дом, он лишь усугубил ситуацию.

За три неполных года Казначейство США выпустило облигаций на 3,2 триллиона долларов, и госдолг на одного гражданина, включая стариков и младенцев, увеличился на девять тысяч долларов, до 69,7 тысячи.

Одну из главных причин этого экономисты видят в резком повышении социальных расходов. В том числе — из-за выхода на пенсию поколения бэби-бума (так называют всплеск рождаемости в середине прошлого века). Именно к этому поколению, кстати, принадлежат Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и сам Дональд Трамп.

Расходуя заемные деньги на соцвыплаты, американское правительство загнало себя в угол: бюджетные траты на обслуживание госдолга достигли 600 миллиардов долларов. Это больше, чем выделяется на образование, транспорт, жилищное строительство и сельское хозяйство вместе взятые. В конце октября глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что дефицит бюджета почти достиг триллиона долларов, увеличившись на 20% по сравнению с 2018-м финансовым годом.

Сбой приоритетов

Чтобы понять, насколько разрушителен 23-триллионный госдолг для американской экономики, надо вспомнить историю.

Идея брать взаймы, чтобы тратить на себя, принадлежит первому министру финансов США Александру Гамильтону. Три столетия назад он предложил направлять средства, привлеченные за счет выпуска гособлигаций, на развитие производства и инфраструктуры страны. Вкупе с написанной им программой экономического роста это послужило основой для зарождения целых отраслей промышленности и позволило США выбиться в мировые лидеры, оставив Старый Свет далеко позади.

Используя заемные средства фактически с противоположной целью, Обама и Трамп добились обратного экономического эффекта. В последние 12 лет каждый доллар прироста ВВП обходился Вашингтону в 1,85 доллара госдолга. И если сейчас долговое бремя приближается к 80% ВВП, то, по подсчетам конгресса, к 2029 году вырастет до 92%, а к середине века — в полтора раза превысит стоимость всего, произведенного за год в стране.

Просто напечатаем

Часто говорят, что Вашингтон в любой момент способен свести госдолг к нулю, просто напечатав достаточно долларов. Так думает и сам Трамп — известно, что еще год назад он обсуждал этот вариант с директором Национального экономического совета, инвестбанкиром Гэри Коном.

"Кон был потрясен, насколько Трамп не понимает простейших вещей", — пишет журналист Боб Вудвард, свидетель того разговора.

Действительно, Федрезерв может включить печатный станок и выпустить в свободное обращение дополнительно 23 триллиона долларов, раздав их держателям ценных бумаг. Но тогда неизбежна гиперинфляция, которая уничтожит все сбережения граждан, а импорт товаров станет просто невыгодным. Впрочем, других вариантов у американских властей, похоже, не осталось, поскольку спрос на трежерис быстро падает.

Основная заслуга в этом принадлежит центробанкам Китая, Индии, России, Турции и нескольких европейских стран, избавляющимся от облигаций США и перекладывающим средства в более ликвидный актив. В сентябре к этой группе присоединилась Германия: Бундесбанк — третий в мире по запасам золота — впервые за 20 лет возобновил покупки драгметалла и приобрел 95 тысяч унций.

Распродажа трежерис вызвала так называемую инверсию: доходность по краткосрочным бумагам стала выше, чем по долгосрочным, — как во время глобального кризиса 2008 года. Большинство экономистов считают это верным признаком грядущей рецессии, от которой пострадают все, кто не успел поменять долговые бумаги США на стремительно дорожающее золото.