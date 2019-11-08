Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T08:00Z
https://ria.ru/20191108/1560672267.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156067/00/1560670018_0:103:3072:1831_1036x0_80_0_0_0e0ea3936d15313948748337e1673683.jpg
РИА Новости

"Он презирал негров": Махатма Ганди объявлен расистом и империалистом

08:00 08.11.2019
12495
© AP Photo / Channi AnandДети с портретом Махатма Ганди
Дети с портретом Махатма Ганди
© AP Photo / Channi Anand
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
На 25 ноября в самом центре британского Манчестера намечено торжественное открытие трехметровой бронзовой статуи Махатмы Ганди, общепризнанного идеолога ненасильственного сопротивления и деколонизации. Памятник должен символизировать "мир и любовь". Но чем ближе эта дата, тем больше сомнений насчет того, состоится ли вообще церемония. Cтуденты Манчестерского университета требуют запретить статую и начали кампанию "Ганди должен пасть" (#GandhiMustFall). Обосновывают они свою борьбу тем, что Махатма Ганди был расистом и идеологом британского империализма.
Согласитесь, нам, воспитанным на ином нарративе об истории гандизма, слышать такие утверждения довольно странно. Образ почтенного старца, страдающего за народ и объявляющего голодовки ради мира и согласия, прочно закрепился в нашем восприятии — вы же помните знаменитую фразу "После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем".
Но в ходе празднования 150-летнего юбилея великого индуса, который отмечался в начале октября, в разных концах мира его обвинили и в расизме, и в колониализме, и в потакании кастовой дискриминации, и в неуважении к женщинам, и, традиционно для последних лет, в сексуальных домогательствах. Протестами в Манчестере дело не ограничилось. К примеру, в городке Лилберн (пригород Атланты в американской Джорджии) планировалась безобидная акция — высадка 150 деревьев к юбилею Ганди и установка его небольшого бюста. Однако неожиданно для местного индийского сообщества это вызвало возражения афроамериканцев, в результате чего мероприятие было сорвано.
Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди
2 октября, 13:26РИА Новости
В Госдуме открылась выставка, приуроченная к 150-летию Ганди
Мотивы протестующих изложены в их петиции довольно просто и доходчиво: "Статуи Ганди свергаются по всему миру, потому что теперь выявлены его расистские взгляды относительно африканцев. Мы должны остановить этот проект".
"По всему миру" — это, конечно, громко сказано. Пока наиболее известен прошлогодний эпизод, когда власти Ганы одобрили снос скульптуры вождя движения индийского сопротивления в университете Аккры. Тогда же Верховный суд Малави запретил устанавливать памятники Ганди в стране. Но то, что акции, требующие отмены чествования этого исторического деятеля, становятся повсеместными, — бесспорный факт. В США в ходе нынешних протестов Ганди уже объявили "отцом апартеида". Вот такая стремительная эволюция происходит на наших глазах — из идеолога мира и согласия человек превращается в средоточие мирового зла.
История с памятником в Манчестере началась в 2017 году, когда террорист-смертник подорвал себя на концерте Арианы Гранде. Власти города решили предпринять комплекс мер, продвигающих идеи всеобщей любви, мира и ненасилия. Вспомнили о Ганди, который, казалось бы, до сих пор олицетворял все это в одном лице. Тем более что он был в Манчестере в 1931 году, когда хотел лично ознакомиться с тем, как бойкот британских товаров в Индии влияет на местную текстильную индустрию. Собственно, авторы скульптуры и изобразили его в том виде, в каком он ходил по городу во время своего визита.
Но местные власти явно не учли нынешней демографической ситуации Манчестера: выходцы из Пакистана давно стали второй этнической группой после англичан, и их доля уже достигает девяти процентов (жителей индийского происхождения — около двух процентов). Собственно, борьбу студентов университета против памятника возглавила яркая представительница местного мусульманского сообщества Сара Хан, которая сразу после поступления в университет прославилась целым рядом передовых инициатив. Для начала она призвала запретить в вузе аплодисменты, так как это может пагубно повлиять на людей, страдающих аутизмом и нервными расстройствами.
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона, созданной Виктором Арнаутовым
12 июля, 08:00РИА Новости
США закрашивают свою историю. И заодно прогресс
Затем убедила студентов закрасить в холле стихотворение английского поэта Редьярда Киплинга, заменив его цитатами американской активистки за права темнокожих Майи Энджелоу. Киплинг также не угодил тем, что был "расистом и империалистом". В частности, Хан припомнила ему стихотворение "Бремя белого человека", своего рода гимн колониализма. Киплинга критиковали за это произведение еще при жизни. Хотя при желании в нем же можно увидеть призыв к борьбе с голодом и болезнями в колониях.
Да, и Киплинг, и Ганди, и Черчилль, и фактически любой исторический деятель эпохи расцвета колониализма позволяли себе высказывания и действия, которые никак не вписываются в систему ценностей современного либерального миропорядка и политкорректности. У каждого из них можно найти фразы о жителях Африки и Азии, неприемлемые в современном обществе. Но при таком подходе надо вообще сносить памятники практически всем деятелям минувших эпох, включая и тех, кто был причислен к лику святых. Тогда нужна кампания "ВсеДолжныПасть", а не только Ганди или Киплинг.
При этом борцы против "расизма и колониализма" даже не замечают, как сами превращаются в тех исторических персонажей, против которых борются. Показательна в этом смысле статья профессора Файзала Девжи, канадского гражданина с индийскими корнями, специализирующегося на истории Индии. Дискутируя о памятниках Ганди, он припомнил, как защищал от сноса статую Сесиля Родса (уж тот-то более всех символизирует собой британский империализм) в Университете Оксфорда. Девжи пишет: "В ходе этих дебатов я получал в частном порядке поддержку от многих других, кому, возможно, было неудобно обнародовать свои взгляды на расовую проблему, потому что они белые".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
20 сентября, 08:00РИА Новости
Новости политкорректности: восхищение чужим — это расизм
Это сказано вскользь, как само собой разумеющееся. Оказывается, новое "бремя белого человека" теперь заключается в том, что он не вправе открыто выражать свои взгляды на проблемы, связанные с расизмом и историей страны. Когда слышишь, как категорично и агрессивно юные "антиколониалисты" вроде Сары Хан навязывают новые ценности и взгляды на историю, поневоле задумываешься над тем, что они тоже решили нести "бремя", просвещая темные массы заблудших и ущербных людей. И ничем в этом смысле не отличаются от Киплинга, против которого они борются методами гораздо более агрессивными, чем те, что исповедовал Ганди. К примеру, та же Хан потребовала ввести цензуру в студенческой газете университета для того, чтобы защитить "особо чувствительного читателя" от психологического дискомфорта.
Сравнение со "сталинскими цензорами" активистов совершенно не смущает, они готовы к жесткому отстаиванию своих ценностей и навязыванию их другим. Сложно представить, к какому накалу страстей может привести открытие памятника Ганди в столице британских лейбористов Манчестере. Особенно учитывая то, что церемония состоится в разгар предвыборной кампании, неожиданно свалившейся на британцев. А поскольку лейбористы делают ставку и на избирателей пакистанского происхождения, не исключено, что к студентам, протестующим против "расиста" Ганди, в этот раз присоединятся и парламентарии.
А ведь хотели способствовать миру и согласию в обществе. Но, как это часто бывает, в итоге началась такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
Сцена из спектакля ирландского драматурга Мартина МакДонаха Очень-очень-очень темная материя
5 ноября 2018, 08:00РИА Новости
Разоблачен грязный секрет знаменитого писателя с негритянкой
19112612151313
Обсудить 18
Махатма ГандиАвторыВ мире
Популярные комментарии
У нас в общаге жили негры. Мы их так и называли - негры. Бухали с ними, в баскетбол играли и никто ни на кого не обижался. Попробуй сей час на Западе назвать негра - негром. В тюрьму можно загреметь.
8 ноября, 10:19
ggosp2001
6430100
А где можно прочитать, на каком именно основании Ганди обвинен в расизме и империализме? Лозунги какие-то против африканцев выдвигал, голодовки в поддержку Британской Империи устраивал? Или такое отношение к нему - печальное следствие невежества и прогуливания уроков в пользу митингов?
8 ноября, 12:41
ezh0
2000000
Рекомендуем
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Британский премьер скрывает "страшную правду о влиянии Кремля"
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Трансгендер
Трансгендеры и Вивальди. Почем смена пола для народа
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
"Хуже, чем "желтые жилеты". Амбициозный план Макрона разозлил мусульман
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народу
"Готовьтесь к земле". Каких выборов боится Зеленский и при чем тут Кличко
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
Вечер накануне Хеллоуина
Подозреваемый в убийстве Сергей Груняхин
"Сниму с угона за 60 тысяч": как полиция в Татарстане упустила убийцу семьи
Участник акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Трамп обходится американцам в триллион долларов в год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния