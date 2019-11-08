"Он презирал негров": Махатма Ганди объявлен расистом и империалистом

На 25 ноября в самом центре британского Манчестера намечено торжественное открытие трехметровой бронзовой статуи Махатмы Ганди, общепризнанного идеолога ненасильственного сопротивления и деколонизации. Памятник должен символизировать "мир и любовь". Но чем ближе эта дата, тем больше сомнений насчет того, состоится ли вообще церемония. Cтуденты Манчестерского университета требуют запретить статую и начали кампанию "Ганди должен пасть" (#GandhiMustFall). Обосновывают они свою борьбу тем, что Махатма Ганди был расистом и идеологом британского империализма.
Согласитесь, нам, воспитанным на ином нарративе об истории гандизма, слышать такие утверждения довольно странно. Образ почтенного старца, страдающего за народ и объявляющего голодовки ради мира и согласия, прочно закрепился в нашем восприятии — вы же помните знаменитую фразу "После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем".
Но в ходе празднования 150-летнего юбилея великого индуса, который отмечался в начале октября, в разных концах мира его обвинили и в расизме, и в колониализме, и в потакании кастовой дискриминации, и в неуважении к женщинам, и, традиционно для последних лет, в сексуальных домогательствах. Протестами в Манчестере дело не ограничилось. К примеру, в городке Лилберн (пригород Атланты в американской Джорджии) планировалась безобидная акция — высадка 150 деревьев к юбилею Ганди и установка его небольшого бюста. Однако неожиданно для местного индийского сообщества это вызвало возражения афроамериканцев, в результате чего мероприятие было сорвано.
Мотивы протестующих изложены в их петиции довольно просто и доходчиво: "Статуи Ганди свергаются по всему миру, потому что теперь выявлены его расистские взгляды относительно африканцев. Мы должны остановить этот проект".
"По всему миру" — это, конечно, громко сказано. Пока наиболее известен прошлогодний эпизод, когда власти Ганы одобрили снос скульптуры вождя движения индийского сопротивления в университете Аккры. Тогда же Верховный суд Малави запретил устанавливать памятники Ганди в стране. Но то, что акции, требующие отмены чествования этого исторического деятеля, становятся повсеместными, — бесспорный факт. В США в ходе нынешних протестов Ганди уже объявили "отцом апартеида". Вот такая стремительная эволюция происходит на наших глазах — из идеолога мира и согласия человек превращается в средоточие мирового зла.
История с памятником в Манчестере началась в 2017 году, когда террорист-смертник подорвал себя на концерте Арианы Гранде. Власти города решили предпринять комплекс мер, продвигающих идеи всеобщей любви, мира и ненасилия. Вспомнили о Ганди, который, казалось бы, до сих пор олицетворял все это в одном лице. Тем более что он был в Манчестере в 1931 году, когда хотел лично ознакомиться с тем, как бойкот британских товаров в Индии влияет на местную текстильную индустрию. Собственно, авторы скульптуры и изобразили его в том виде, в каком он ходил по городу во время своего визита.
Но местные власти явно не учли нынешней демографической ситуации Манчестера: выходцы из Пакистана давно стали второй этнической группой после англичан, и их доля уже достигает девяти процентов (жителей индийского происхождения — около двух процентов). Собственно, борьбу студентов университета против памятника возглавила яркая представительница местного мусульманского сообщества Сара Хан, которая сразу после поступления в университет прославилась целым рядом передовых инициатив. Для начала она призвала запретить в вузе аплодисменты, так как это может пагубно повлиять на людей, страдающих аутизмом и нервными расстройствами.
Затем убедила студентов закрасить в холле стихотворение английского поэта Редьярда Киплинга, заменив его цитатами американской активистки за права темнокожих Майи Энджелоу. Киплинг также не угодил тем, что был "расистом и империалистом". В частности, Хан припомнила ему стихотворение "Бремя белого человека", своего рода гимн колониализма. Киплинга критиковали за это произведение еще при жизни. Хотя при желании в нем же можно увидеть призыв к борьбе с голодом и болезнями в колониях.
Да, и Киплинг, и Ганди, и Черчилль, и фактически любой исторический деятель эпохи расцвета колониализма позволяли себе высказывания и действия, которые никак не вписываются в систему ценностей современного либерального миропорядка и политкорректности. У каждого из них можно найти фразы о жителях Африки и Азии, неприемлемые в современном обществе. Но при таком подходе надо вообще сносить памятники практически всем деятелям минувших эпох, включая и тех, кто был причислен к лику святых. Тогда нужна кампания "ВсеДолжныПасть", а не только Ганди или Киплинг.
При этом борцы против "расизма и колониализма" даже не замечают, как сами превращаются в тех исторических персонажей, против которых борются. Показательна в этом смысле статья профессора Файзала Девжи, канадского гражданина с индийскими корнями, специализирующегося на истории Индии. Дискутируя о памятниках Ганди, он припомнил, как защищал от сноса статую Сесиля Родса (уж тот-то более всех символизирует собой британский империализм) в Университете Оксфорда. Девжи пишет: "В ходе этих дебатов я получал в частном порядке поддержку от многих других, кому, возможно, было неудобно обнародовать свои взгляды на расовую проблему, потому что они белые".
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Это сказано вскользь, как само собой разумеющееся. Оказывается, новое "бремя белого человека" теперь заключается в том, что он не вправе открыто выражать свои взгляды на проблемы, связанные с расизмом и историей страны. Когда слышишь, как категорично и агрессивно юные "антиколониалисты" вроде Сары Хан навязывают новые ценности и взгляды на историю, поневоле задумываешься над тем, что они тоже решили нести "бремя", просвещая темные массы заблудших и ущербных людей. И ничем в этом смысле не отличаются от Киплинга, против которого они борются методами гораздо более агрессивными, чем те, что исповедовал Ганди. К примеру, та же Хан потребовала ввести цензуру в студенческой газете университета для того, чтобы защитить "особо чувствительного читателя" от психологического дискомфорта.
Сравнение со "сталинскими цензорами" активистов совершенно не смущает, они готовы к жесткому отстаиванию своих ценностей и навязыванию их другим. Сложно представить, к какому накалу страстей может привести открытие памятника Ганди в столице британских лейбористов Манчестере. Особенно учитывая то, что церемония состоится в разгар предвыборной кампании, неожиданно свалившейся на британцев. А поскольку лейбористы делают ставку и на избирателей пакистанского происхождения, не исключено, что к студентам, протестующим против "расиста" Ганди, в этот раз присоединятся и парламентарии.
А ведь хотели способствовать миру и согласию в обществе. Но, как это часто бывает, в итоге началась такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
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