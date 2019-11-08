"Он презирал негров": Махатма Ганди объявлен расистом и империалистом

На 25 ноября в самом центре британского Манчестера намечено торжественное открытие трехметровой бронзовой статуи Махатмы Ганди, общепризнанного идеолога ненасильственного сопротивления и деколонизации. Памятник должен символизировать "мир и любовь". Но чем ближе эта дата, тем больше сомнений насчет того, состоится ли вообще церемония. Cтуденты Манчестерского университета требуют запретить статую и начали кампанию "Ганди должен пасть" (#GandhiMustFall). Обосновывают они свою борьбу тем, что Махатма Ганди был расистом и идеологом британского империализма.

Согласитесь, нам, воспитанным на ином нарративе об истории гандизма, слышать такие утверждения довольно странно. Образ почтенного старца, страдающего за народ и объявляющего голодовки ради мира и согласия, прочно закрепился в нашем восприятии — вы же помните знаменитую фразу "После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем".

Но в ходе празднования 150-летнего юбилея великого индуса, который отмечался в начале октября, в разных концах мира его обвинили и в расизме, и в колониализме, и в потакании кастовой дискриминации, и в неуважении к женщинам, и, традиционно для последних лет, в сексуальных домогательствах. Протестами в Манчестере дело не ограничилось. К примеру, в городке Лилберн (пригород Атланты в американской Джорджии) планировалась безобидная акция — высадка 150 деревьев к юбилею Ганди и установка его небольшого бюста. Однако неожиданно для местного индийского сообщества это вызвало возражения афроамериканцев, в результате чего мероприятие было сорвано

Мотивы протестующих изложены в их петиции довольно просто и доходчиво: "Статуи Ганди свергаются по всему миру, потому что теперь выявлены его расистские взгляды относительно африканцев. Мы должны остановить этот проект".

"По всему миру" — это, конечно, громко сказано. Пока наиболее известен прошлогодний эпизод, когда власти Ганы одобрили снос скульптуры вождя движения индийского сопротивления в университете Аккры. Тогда же Верховный суд Малави запретил устанавливать памятники Ганди в стране. Но то, что акции, требующие отмены чествования этого исторического деятеля, становятся повсеместными, — бесспорный факт. В США в ходе нынешних протестов Ганди уже объявили "отцом апартеида". Вот такая стремительная эволюция происходит на наших глазах — из идеолога мира и согласия человек превращается в средоточие мирового зла.

История с памятником в Манчестере началась в 2017 году, когда террорист-смертник подорвал себя на концерте Арианы Гранде. Власти города решили предпринять комплекс мер, продвигающих идеи всеобщей любви, мира и ненасилия. Вспомнили о Ганди, который, казалось бы, до сих пор олицетворял все это в одном лице. Тем более что он был в Манчестере в 1931 году, когда хотел лично ознакомиться с тем, как бойкот британских товаров в Индии влияет на местную текстильную индустрию. Собственно, авторы скульптуры и изобразили его в том виде, в каком он ходил по городу во время своего визита.

Но местные власти явно не учли нынешней демографической ситуации Манчестера: выходцы из Пакистана давно стали второй этнической группой после англичан, и их доля уже достигает девяти процентов (жителей индийского происхождения — около двух процентов). Собственно, борьбу студентов университета против памятника возглавила яркая представительница местного мусульманского сообщества Сара Хан, которая сразу после поступления в университет прославилась целым рядом передовых инициатив. Для начала она призвала запретить в вузе аплодисменты, так как это может пагубно повлиять на людей, страдающих аутизмом и нервными расстройствами.

Затем убедила студентов закрасить в холле стихотворение английского поэта Редьярда Киплинга, заменив его цитатами американской активистки за права темнокожих Майи Энджелоу. Киплинг также не угодил тем, что был "расистом и империалистом". В частности, Хан припомнила ему стихотворение "Бремя белого человека", своего рода гимн колониализма. Киплинга критиковали за это произведение еще при жизни. Хотя при желании в нем же можно увидеть призыв к борьбе с голодом и болезнями в колониях.

Да, и Киплинг, и Ганди, и Черчилль, и фактически любой исторический деятель эпохи расцвета колониализма позволяли себе высказывания и действия, которые никак не вписываются в систему ценностей современного либерального миропорядка и политкорректности. У каждого из них можно найти фразы о жителях Африки и Азии, неприемлемые в современном обществе. Но при таком подходе надо вообще сносить памятники практически всем деятелям минувших эпох, включая и тех, кто был причислен к лику святых. Тогда нужна кампания "ВсеДолжныПасть", а не только Ганди или Киплинг.

При этом борцы против "расизма и колониализма" даже не замечают, как сами превращаются в тех исторических персонажей, против которых борются. Показательна в этом смысле статья профессора Файзала Девжи, канадского гражданина с индийскими корнями, специализирующегося на истории Индии. Дискутируя о памятниках Ганди, он припомнил, как защищал от сноса статую Сесиля Родса (уж тот-то более всех символизирует собой британский империализм) в Университете Оксфорда. Девжи пишет : "В ходе этих дебатов я получал в частном порядке поддержку от многих других, кому, возможно, было неудобно обнародовать свои взгляды на расовую проблему, потому что они белые".

Это сказано вскользь, как само собой разумеющееся. Оказывается, новое "бремя белого человека" теперь заключается в том, что он не вправе открыто выражать свои взгляды на проблемы, связанные с расизмом и историей страны. Когда слышишь, как категорично и агрессивно юные "антиколониалисты" вроде Сары Хан навязывают новые ценности и взгляды на историю, поневоле задумываешься над тем, что они тоже решили нести "бремя", просвещая темные массы заблудших и ущербных людей. И ничем в этом смысле не отличаются от Киплинга, против которого они борются методами гораздо более агрессивными, чем те, что исповедовал Ганди. К примеру, та же Хан потребовала ввести цензуру в студенческой газете университета для того, чтобы защитить "особо чувствительного читателя" от психологического дискомфорта.

Сравнение со "сталинскими цензорами" активистов совершенно не смущает, они готовы к жесткому отстаиванию своих ценностей и навязыванию их другим. Сложно представить, к какому накалу страстей может привести открытие памятника Ганди в столице британских лейбористов Манчестере. Особенно учитывая то, что церемония состоится в разгар предвыборной кампании, неожиданно свалившейся на британцев. А поскольку лейбористы делают ставку и на избирателей пакистанского происхождения, не исключено, что к студентам, протестующим против "расиста" Ганди, в этот раз присоединятся и парламентарии.