"Не время умирать" станет самым дорогим фильмом о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стало известно, что "Не время умирать" будет самым дорогим фильмом франшизы, . Стало известно, что "Не время умирать" будет самым дорогим фильмом франшизы, сообщает Cinema Blend.

Бюджет картины составил 250 миллионов долларов, что на пять миллионов больше стоимости самой дорогой ленты бондианы "Спектра".

Каждый новый фильм о Джеймсе Бонде оказывается дороже предыдущего: так, "Казино "Рояль" стоил 150 миллионов, "Квант милосердия" и "007: Координаты "Скайфолл" — по 200 миллионов, а "007: Спектр" — 245 миллионов.

"Не время умирать" — пятый и последний проект франшизы с Дэниелом Крейгом в главной роли.