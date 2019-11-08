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РИА Новости
Культура

"Не время умирать" станет самым дорогим фильмом о Джеймсе Бонде

03:16 08.11.2019
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© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "007: Спектр"
Кадр из фильма 007: Спектр
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Стало известно, что "Не время умирать" будет самым дорогим фильмом франшизы, сообщает Cinema Blend.
Бюджет картины составил 250 миллионов долларов, что на пять миллионов больше стоимости самой дорогой ленты бондианы "Спектра".
Каждый новый фильм о Джеймсе Бонде оказывается дороже предыдущего: так, "Казино "Рояль" стоил 150 миллионов, "Квант милосердия" и "007: Координаты "Скайфолл" — по 200 миллионов, а "007: Спектр" — 245 миллионов.
"Не время умирать" — пятый и последний проект франшизы с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Последний фильм о Бонде – далеко не самый дорогой в истории. Он даже не входит в десятку, а делит 15-е место с картиной "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и ремейком "Короля Льва". Самый большой бюджет у ленты "Пираты Карибского моря: На странных берегах" (379 миллионов долларов).
Кадр из фильма 007: Спектр
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