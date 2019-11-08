Опрос: в какие мифы о ценах на авиабилеты верят путешественники

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Девять из десяти российских путешественников, опрошенных туристическим поисковиком, уверены, что авиабилет можно купить за 1 500 рублей, если знать как, сообщает Kupibilet.ru.

Исследование проводилось с 7 октября по 6 ноября в форме теста на сайте сервиса, в нем приняли участие 15 тысяч пользователей. Им предложили согласиться или назвать мифом несколько привычных тезисов о ценах на авиабилеты.

С мнением о том, что "летать даже по России дорого, всегда дороже поезда" согласились только 19% опрошенных. Остальные посчитали высказывание мифом.

Еще меньше путешественников (12%) уверены, что "покупать билеты надо только на сайте авиакомпании". Почти 90% респондентов с этим утверждением не согласны.

Утверждение "чем раньше купишь билет, тем дешевле он будет" показалось правдивым почти 46% респондентам.

Тезис о том, что "авиабилет сложно вернуть, придется платить штраф" назвали правдой 33% опрошенных.