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РИА Новости
Туризм

Опрос: в какие мифы о ценах на авиабилеты верят путешественники

03:14 08.11.2019
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© РИА Новости / Илья ГорбуновПродажа льготных авиабилетов началась во Владивостоке
Продажа льготных авиабилетов началась во Владивостоке
© РИА Новости / Илья Горбунов
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Девять из десяти российских путешественников, опрошенных туристическим поисковиком, уверены, что авиабилет можно купить за 1 500 рублей, если знать как, сообщает Kupibilet.ru.
Исследование проводилось с 7 октября по 6 ноября в форме теста на сайте сервиса, в нем приняли участие 15 тысяч пользователей. Им предложили согласиться или назвать мифом несколько привычных тезисов о ценах на авиабилеты.
С мнением о том, что "летать даже по России дорого, всегда дороже поезда" согласились только 19% опрошенных. Остальные посчитали высказывание мифом.
Еще меньше путешественников (12%) уверены, что "покупать билеты надо только на сайте авиакомпании". Почти 90% респондентов с этим утверждением не согласны.
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Утверждение "чем раньше купишь билет, тем дешевле он будет" показалось правдивым почти 46% респондентам.
Тезис о том, что "авиабилет сложно вернуть, придется платить штраф" назвали правдой 33% опрошенных.
Больше всего положительных ответов получило мнение о том, что "авиабилет можно купить и за 1 500 рублей, если знать как". Его назвали правдивым почти 90% пользователей сервиса.
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