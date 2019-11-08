Ученые нашли способ сохранить электроэнергию на 3 млрд долларов в год

По мнению экспертов, сегодня основные потери электроэнергии на линиях электропередач связаны с коронным разрядом — самостоятельным разрядом электродов со значительной кривизной поверхности в воздухе в сильно неоднородных полях (в основном, во влажную погоду). Они оцениваются в огромную сумму, до 3 млрд долларов за год. Эта проблема известна со времен изобретения ЛЭП, но до сих пор не решена полностью.