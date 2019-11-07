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РИА Новости

Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол

23:58 07.11.2019
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила удивление формой "либерализма", пропагандируемой Западом, когда дети сами выбирают, быть ли им трансгендерами.
"То, что происходит сейчас, к либеральным ценностям не имеет никакого отношения. Это модно называть либеральным фашизмом, в известном смысле, это и есть либеральный фашизм. Потому что затыкается рот, рушатся карьеры, рушатся бизнесы у любого человека, у любой организации, которая смеет выступать против этого", - сказала Симоньян на программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", темой которой стали новые ценности Запада и, в частности, дети-трансгендеры.
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Симоньян обратила внимание на опрос, проведенный Sputnik, по данным которого в Италии 80% жителей против такого либерализма.
"Более того, нас много раз обвиняли в том, что это мы "выбрали" (президента США Дональда) Трампа. Трампа выбрали люди, которые против вот этого всего во многих смыслах этого слова: и в отношении гендерном, и в отношении миграционной политики. Которые против вот этого вот оголтелого либерализма, который к либерализму не имеет никакого отношения. Либерализм – это, в первую очередь, уважение. Это уважение к другому мнению, к другой позиции. Это ни в коем случае не навязывание, агрессивное навязывание", - добавила Симоньян.
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Она также прокомментировала нашумевшую в сети историю о девочке, которая решила стать трансгендером в возрасте четырех лет.
"Ребенок в возрасте четыре года не должен знать, что такое трансгендер. Мои дети не знают, что такое трансгендер, они никогда этого не слышали, потому что в этом возрасте такими вопросами интересоваться рано. Дети в таком возрасте не должны знать ни про гетеросексуальный секс, ни про какой секс и половые вопросы дети в этом возрасте знать не должны. Это рано, вам детский психолог расскажет, когда должны", - подчеркнула Симоньян.
Она отметила, что все дети хотят быть в центре внимания и видят, что для повышения внимания нужно быть трансгендером. По ее словам, из-за этого ребенок решает сменить пол.
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