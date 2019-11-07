В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем

Как отмечает издание, поскольку вирус-возбудитель денге переносят так называемые "тигровые комары" вида Aedes albopictus. До сих пор в научной литературе был описан лишь один достоверный случай заражения в результате сексуального контакта, который произошел в Южной Корее.
По данным медиков, молодой житель Мадрида, заболевший денге в начале сентября, заразился от своего партнера, побывавшего незадолго на этого на Кубе и в Доминиканской республике – зонах повышенного риска заболевания лихорадкой.
Специалисты установили, что заболевший не посещал районов, эндемичных для комаров-переносчиков денге. В то же время генетические анализы установили, что "штамм вируса в образцах пациента идентичен распространяющемуся на Кубе в настоящее время".
В Испании комары-переносчики денге встречаются лишь в некоторых средиземноморских районах, где до сих пор и были зафиксированы несколько случаев заболевания лихорадкой в стране.
Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.