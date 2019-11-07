В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем

Пакистанские пациенты, страдающие от лихорадки денге в изоляторе в местной больнице в Равалпинди

© AP Photo / B.K. Bangash Пакистанские пациенты, страдающие от лихорадки денге в изоляторе в местной больнице в Равалпинди

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Один из первых в мире случаев заражения лихорадкой денге половым путем зафиксирован в Один из первых в мире случаев заражения лихорадкой денге половым путем зафиксирован в Мадриде , пишет газета Pais со ссылкой на местных медиков.

Как отмечает издание, поскольку вирус-возбудитель денге переносят так называемые "тигровые комары" вида Aedes albopictus. До сих пор в научной литературе был описан лишь один достоверный случай заражения в результате сексуального контакта, который произошел в Южной Корее.

По данным медиков, молодой житель Мадрида, заболевший денге в начале сентября, заразился от своего партнера, побывавшего незадолго на этого на Кубе и в Доминиканской республике – зонах повышенного риска заболевания лихорадкой.

Специалисты установили, что заболевший не посещал районов, эндемичных для комаров-переносчиков денге. В то же время генетические анализы установили, что "штамм вируса в образцах пациента идентичен распространяющемуся на Кубе в настоящее время".

В Испании комары-переносчики денге встречаются лишь в некоторых средиземноморских районах, где до сих пор и были зафиксированы несколько случаев заболевания лихорадкой в стране.