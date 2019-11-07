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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии

23:50 07.11.2019
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© REUTERS / Rodi SaidЖители сирийского города Рас эль-Айн
Жители сирийского города Рас эль-Айн
© REUTERS / Rodi Said
ЖЕНЕВА, 7 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Безопасность мирных жителей на северо-востоке Сирии продолжает вызывать озабоченность ООН, несмотря на достигнутые соглашения о перемирии, говорится в заявлении советника по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Наджат Рошди.
Рошди накануне завершила визит в Сирию для оценки гуманитарной ситуации, в том числе на северо-востоке страны.
"Безопасность и защита сотен тысяч мирных жителей, которые затронуты недавней активизацией боевых действий на северо-востоке Сирии, продолжает вызывать серьезную озабоченность. Несмотря на снижение в последние недели интенсивности боевых действий, точечные тяжелые бои продолжаются", - говорится в заявлении.
По словам Рошди, начиная с 9 октября ООН получила сообщения о десятках погибших среди мирных жителей и многочисленных раненых, пострадавших от самодельных взрывных устройств. Из-за боев в регионе функционируют только 2 из 16 общественных больниц, почти 100 тысяч человек также до сих пор не могут вернуться в свои дома и находятся в импровизированных лагерях, заявила она.
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В тоже время советник спецпосланника ООН отметила, что доступ для гуманитарных организаций в Сирии улучшился. Она также выразила признательность властям Сирии за готовность к дальнейшему сотрудничеству с ООН.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября сообщил, что турецкая военная операция прекращается, далее все будет зависеть от отвода курдских сил.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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