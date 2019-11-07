"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме

По его словам, характерные для этого времени года морозы будут кратковременными, а снежный покров станет быстро таять. Он отметил, что в столице погода будет очень разной, с туманами, ледяными дождями и гололедом, однако установится "тренд на сильнейшие оттепели".
Как заявил Тишковец, зимние месяцы, в особенности январь и февраль, будут связаны с "невероятными аномалиями температуры". Он рассказал, что составленные климатические карты окрашены в буро-бордовые цвета. Это говорит о том, что столбик термометра поднимется значительно выше нормы.
"Превышение на пять-шесть градусов — что безумно много. Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню", — приводит слова метеоролога издание.
Синоптик объяснил, что этой зимой воздушные массы будут перемещаться в меридиональном направлении, а не с запада на восток.
"Если у нас вторжение с юга, то мы наблюдаем то, что видели 5 ноября. Когда у нас был 140-летний рекорд по температуре. <…> И сам год, если брать среднюю температуру на всей Земле, тянет на рекорд", — заявил он.
Тишковец добавил, что климатическая зима должна была наступить 10 ноября, однако никаких переходов на минусовые температуры в ближайшее время не будет.
"Температура растет, безусловно, притом наибольший вклад по аномалии дает именно зимний сезон. Больше всего глобальное потепление выражено в арктической зоне. Там постоянные аномалии, рекорды за рекордами. Все тает, площади ледников сокращаются до исторического минимума, меняется флора фауна и так далее. А на экваторе почти нет изменений, а кое-где и похолодание", — отметил синоптик.