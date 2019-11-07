Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T23:52Z
https://ria.ru/20191107/1560694157.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154978/18/1549781831_0:309:3089:2047_1036x0_80_0_0_ab3a266c371c24777bc2798b73fa2342.jpg
РИА Новости

"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме

23:45 07.11.2019 (обновлено: 23:52 07.11.2019)
7207
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТуристы на парящем мосту в парке "Зарядье"
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
По его словам, характерные для этого времени года морозы будут кратковременными, а снежный покров станет быстро таять. Он отметил, что в столице погода будет очень разной, с туманами, ледяными дождями и гололедом, однако установится "тренд на сильнейшие оттепели".
Как заявил Тишковец, зимние месяцы, в особенности январь и февраль, будут связаны с "невероятными аномалиями температуры". Он рассказал, что составленные климатические карты окрашены в буро-бордовые цвета. Это говорит о том, что столбик термометра поднимется значительно выше нормы.
"Превышение на пять-шесть градусов — что безумно много. Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню", — приводит слова метеоролога издание.
Автомобили на Крымском валу в Москве
3 ноября, 17:07РИА Новости
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Синоптик объяснил, что этой зимой воздушные массы будут перемещаться в меридиональном направлении, а не с запада на восток.
"Если у нас вторжение с юга, то мы наблюдаем то, что видели 5 ноября. Когда у нас был 140-летний рекорд по температуре. <…> И сам год, если брать среднюю температуру на всей Земле, тянет на рекорд", — заявил он.
Тишковец добавил, что климатическая зима должна была наступить 10 ноября, однако никаких переходов на минусовые температуры в ближайшее время не будет.
"Температура растет, безусловно, притом наибольший вклад по аномалии дает именно зимний сезон. Больше всего глобальное потепление выражено в арктической зоне. Там постоянные аномалии, рекорды за рекордами. Все тает, площади ледников сокращаются до исторического минимума, меняется флора фауна и так далее. А на экваторе почти нет изменений, а кое-где и похолодание", — отметил синоптик.
Дальнейшее потепление климата может привести к глобальной войне за ресурсы
25 июля, 08:00РИА Новости
Ученые: потепление климата на четыре градуса может привести к мировой войне
22651336
Обсудить 3
ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Общество
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Участники акции протеста националистов в Киеве
Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Киеве назвали способ заблокировать "Северный поток — 2"
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
В России отреагировали на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
22:36Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
Лента новостейМолния