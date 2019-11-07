"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.

По его словам, характерные для этого времени года морозы будут кратковременными, а снежный покров станет быстро таять. Он отметил, что в столице погода будет очень разной, с туманами, ледяными дождями и гололедом, однако установится "тренд на сильнейшие оттепели".

Как заявил Тишковец , зимние месяцы, в особенности январь и февраль, будут связаны с "невероятными аномалиями температуры". Он рассказал, что составленные климатические карты окрашены в буро-бордовые цвета. Это говорит о том, что столбик термометра поднимется значительно выше нормы.

"Превышение на пять-шесть градусов — что безумно много. Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню", — приводит слова метеоролога издание.

Синоптик объяснил, что этой зимой воздушные массы будут перемещаться в меридиональном направлении, а не с запада на восток.

"Если у нас вторжение с юга, то мы наблюдаем то, что видели 5 ноября. Когда у нас был 140-летний рекорд по температуре. <…> И сам год, если брать среднюю температуру на всей Земле, тянет на рекорд", — заявил он.

Тишковец добавил, что климатическая зима должна была наступить 10 ноября, однако никаких переходов на минусовые температуры в ближайшее время не будет.