Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России

КАИР, 7 ноя - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Депутаты парламента Депутаты парламента Египта пригласили министра туризма Ранью аль-Машат для обсуждения вопроса привлечения туристов из России , так как считают неэффективной работу на этом направлении. Соответствующее обращение подготовил депутат парламента Ибрагим Хигязи.

В депутатском запросе говорится, что еще в 2018 году после открытия авиасообщения между Москвой и Каиром крупнейшие туркомпании Египта, работающие на российском рынке, предложили возить российских туристов на курорты Красного моря через Каир компанией EgyptAir по льготным ценам на авиабилеты, которые включали бы сразу путь до столицы Египта и перелет на курорт.

Как рассказал РИА Новости Ибрагим Хигязи, соответствующее заманчивое для всех предложение было направлено египетскому Управлению по активизации туризма, однако ведомство на предложение по сей день не ответило, чем очень навредило туристической отрасли страны и помешало увеличить поток российских туристов в Египет. Как ожидается, министр туризма может обсудить эти вопросы с депутатами на будущей неделе.

"После возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром группа египетских туркомпаний выступила с предложением к бывшему главе Управления по активизации туризма Хишаму ад-Думейри заключить договор с авиакомпанией EgyptAir о предоставлении специальных цен на прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами через аэропорт Каира, а также провести соответствующую рекламную деятельность в России. Однако это предложение так и осталось без ответа", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Египет не воспользовался теми возможностями для развития туризма, которые ему открыла отмена российской стороной запрета на прямые рейсы из Москвы в Каир.

В письме, направленном Ибрагимом Хигязи на имя председателя парламента, говорится, что в 2018 году Египет посетили 140 642 туриста из России. Депутат уверен, что эта цифра могла бы быть гораздо выше, учитывая снятие запрета на прямые перелеты между столицами России и Египта и потенциал этого рынка (в 2010 году Египет посетили 2,8 миллиона россиян). "Основная масса этих 140 тысяч российских туристов прибыла в Египет через аэропорт Стамбула турецкими авиакомпаниями… Хотелось бы задать министру вопрос, почему никто не ответил египетским туркомпаниям на такое выгодное предложение активизации потока туристов из России, учитывая его потенциал", - написал Хигязи.

Он добавил, что положительные стороны предложения не ограничиваются материальными выгодами, но касаются и вопросов национальной безопасности Египта. "Это касается и вопросов нацбезопасности, учитывая, что сейчас перевозкой российских туристов на курорты Египта занимаются турецкие авиакомпании через аэропорт Стамбула", - указал в письме депутат.

Бывший глава Управления по активизации туризма Хишам ад-Думейри в беседе с РИА Новости согласился с позицией парламентария. "Российский турист хочет посещать Египет и уже подтвердил это… Несмотря на запрет полетов на курорты, в прошлом году в Египет прилетели более 140 тысяч туристов из РФ… Но мы, конечно, не используем возобновление полетов между Москвой и Каиром должным образом - большинство туристов летят через Турцию", - сказал он. Ад-Думейри добавил, что рост числа туристов тормозит и отсутствие рекламы египетского туристического продукта на российском рынке в связи с продолжающимся запретом прямых авиаперевозок на курорты Красного моря.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем - Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

В 2018 году Россия возобновился прямые рейсы между Москвой и Каиром, запрет перелетов на курорты Красного моря, в частности, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, продолжает действовать. За последнее время египетские аэропорты, в том числе в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли ряд предложений по улучшению мер безопасности, которые египетская сторона частично выполнила, изучение других предложений продолжается.