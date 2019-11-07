Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом

ДАМАСК, 7 ноя – РИА Новости. Делегация правительства Делегация правительства Сирии на заседании малой группы конституционного комитета в четверг представила документ, подчеркивающий необходимость борьбы с терроризмом, делегация оппозиции не поддержала эту идею, сообщили РИА Новости источники, близкие к правительственной делегации.

"Делегация от Дамаска представила неофициальный документ в ходе сегодняшнего заседания, подчеркивающий важность наличия темы борьбы с терроризмом в любых идеях, гласящих о конституционной реформе... однако делегация другой стороны отказалась принять этот документ", - сообщил источник.

По его словам, этот документ подчеркивал необходимость сформулировать в конституции ряд статей, связанных с борьбой с терроризмом и безусловным осуждением всех терактов, осуществленных террористическими группировками, в том числе ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"*.

Источник также отметил, что делегация оппозиции пытается вернуться к переговорам в формате "Женевы", игнорируя тот факт, что конституционный комитет основывается на результатах работы площадки в Сочи.

Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи в январе 2018 года. Тогда страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - собрали на одной площадке порядка 1,5 тысяч представителей сирийского общества, чтобы выработать устраивающие все этноконфессиональные группы шаги по продвижению политического урегулирования, так как женевские переговоры оппозиции и правительства к тому моменту в очередной раз зашли в тупик.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Основная работа конституционного комитета началась 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации обсуждали организационные вопросы.

Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Полный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые подготовит малый состав комитета из 45 человек. Члены малого состава были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 от каждой группы. Большой состав может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого состава для обсуждения и принятия предложений.

Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.