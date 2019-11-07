Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T23:22Z
https://ria.ru/20191107/1560693771.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_d6d7fd184806f551ea1f6d0db2098d10.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом

23:22 07.11.2019
294
© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
ДАМАСК, 7 ноя – РИА Новости. Делегация правительства Сирии на заседании малой группы конституционного комитета в четверг представила документ, подчеркивающий необходимость борьбы с терроризмом, делегация оппозиции не поддержала эту идею, сообщили РИА Новости источники, близкие к правительственной делегации.
"Делегация от Дамаска представила неофициальный документ в ходе сегодняшнего заседания, подчеркивающий важность наличия темы борьбы с терроризмом в любых идеях, гласящих о конституционной реформе... однако делегация другой стороны отказалась принять этот документ", - сообщил источник.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
1 ноября, 15:29Война в Сирии
Россия надеется на отсутствие давления на конституционный комитет Сирии
По его словам, этот документ подчеркивал необходимость сформулировать в конституции ряд статей, связанных с борьбой с терроризмом и безусловным осуждением всех терактов, осуществленных террористическими группировками, в том числе ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"*.
Источник также отметил, что делегация оппозиции пытается вернуться к переговорам в формате "Женевы", игнорируя тот факт, что конституционный комитет основывается на результатах работы площадки в Сочи.
Президент Сирии Башар Асад
31 октября, 23:25Война в Сирии
Асад рассказал о позиции Дамаска при формировании конституционного комитета
Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи в январе 2018 года. Тогда страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - собрали на одной площадке порядка 1,5 тысяч представителей сирийского общества, чтобы выработать устраивающие все этноконфессиональные группы шаги по продвижению политического урегулирования, так как женевские переговоры оппозиции и правительства к тому моменту в очередной раз зашли в тупик.
Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Основная работа конституционного комитета началась 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации обсуждали организационные вопросы.
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
1 ноября, 14:01Война в Сирии
Эксперт оценил присоединение к комитету Сирии политического актива страны
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Полный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые подготовит малый состав комитета из 45 человек. Члены малого состава были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 от каждой группы. Большой состав может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого состава для обсуждения и принятия предложений.
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
330038
Обсудить 1
Война в СирииКонституционный комитет СирииВойна в СирииДамаск (мухафаза)СирияВ мире
Рекомендуем
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Россия окажет поддержку Кубе в условиях санкций США, заявили в МИД
Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
Российская военная авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Киеве назвали способ заблокировать "Северный поток — 2"
Участники акции протеста националистов в Киеве
Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве
Студия радио Sputnik
Симоньян рассказала, как в Эстонии запугивают желающих работать в Sputnik
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Украинские силовики обстреляли участок разведения сил, заявили в ДНР
Посетитель на выставке Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем в Институте русского реалистического искусства в Москве
На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых
Скриншот списка программ в Android
Популярное Android-приложение оказалось опасным
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский назначил "главу СБУ по Крыму"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель обвинила Иран в ухудшении ситуации вокруг СВПД
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
"Его не остановить": СМИ назвали российское оружие, от которого нет защиты
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов рассказал о встрече с Киссинджером
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель оценила идею международной зоны безопасности в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
22:36Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
22:24Взрыв на НПЗ в Сирии унес жизнь одного сотрудника
Лента новостейМолния