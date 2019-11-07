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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань в 2019 году досрочно погасит более 40 миллиардов рублей госдолга

23:10 07.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Город Ейск в Краснодарском крае
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году досрочно погасит более 40 миллиардов рублей госдолга, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на вице-губернатора Игоря Галася.
"В 2019 году край досрочно погасит более 40 миллиардов рублей госдолга", - говорится в сообщении. По словам замгубернатора, Краснодарский край досрочно погасил привлеченные в прошлом году 15 миллиардов рублей кредитов коммерческих банков. Еще 5 миллиардов рублей будут возвращены кредитным организациям 14 ноября – в день размещения регионом нового облигационного займа.
Уточняется, что кредиты погашаются за счет собственных средств краевого бюджета и частичного рефинансирования за счет гособлигаций. По данным краевых властей, сроки уплаты по названным кредитам истекали в 2020-2021 годах. Однако решение о досрочном погашении было принято в связи с существенным снижением ключевой ставки Центрального банка до 6,5%.
"Мы максимально минимизируем в структуре госдолга региона дорогие коммерческие кредиты. В январе и апреле этого года уже погасили досрочно 21,6 миллиарда рублей. Эти действия позволили сэкономить более 1,6 миллиарда рублей на обслуживании госдолга и значительно снизить в его структуре долю коммерческих кредитов", – приводятся слова вице-губернатора.
По информации регионального минфина, в начале 2019 года в структуре госдолга доля кредитов банков составляла 35,5%, на конец года она снизится до 5%. "В последующие годы привлекать кредиты в краевой бюджет будем исключительно по ставкам, не превышающим ключевую ставку ЦБ более чем на процент годовых", – отметил Галась.
По данным региональных властей, по итогам 2019 года общий объем госдолга Краснодарского края сократится до 100 миллиардов рублей, а долговая нагрузка снизится до уровня не более 50% и в среднесрочной перспективе эту планку не превысит.
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Краснодарский крайИгорь ГаласьКубаньЦентральный Банк РФКраснодарский крайЭкономика
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