Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Президент США Дональд Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций президента США, говорится в распоряжении суда.

Офис генпрокурора штата Нью-Йорк требовал от фонда 2,8 миллиона долларов, которые были собраны благотворительным фондом Трампа и затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года. После этого средства пошли на благотворительные цели. Однако передача штабу средств, изначально собранных на благотворительность, была нарушением закона, счел суд.

"Тем не менее, принимая во внимание, что средства в конечном счете дошли до получателей, которым они предназначались, а именно — до организаций в поддержку ветеранов, я присуждаю господина Трампа к выплате 2 миллионов долларов без процентов в качестве возмещения ущерба за нарушение обязанностей попечителя (фонда)", - говорится в семистраничном решении, которое подписала судья верховного суда штата Нью-Йорк Салиэнн Скарпулла.

Стороны уже пришли ранее к соглашению об урегулировании дела без проведения процесса, а выплату компенсаций оставили на усмотрение судьи.