Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку

"Я достаточно долго уже являюсь руководителем. Я считаю, что партия все равно должна обновляться. Нельзя вечно занимать одно и то же кресло. Это неправильно, на мой взгляд. Нужно двигаться - это полезно и мне, и партии. Это давнишнее решение, которое наконец-то я намерен осуществить", - сказал Смолкин в четверг после XXIV конференции московского регионального отделения партии "Единая Россия".