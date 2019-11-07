Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава исполкома московского регионального отделения партии Олег Смолкин сообщил РИА Новости о том, что скоро покинет должность по собственному желанию.
"Я достаточно долго уже являюсь руководителем. Я считаю, что партия все равно должна обновляться. Нельзя вечно занимать одно и то же кресло. Это неправильно, на мой взгляд. Нужно двигаться - это полезно и мне, и партии. Это давнишнее решение, которое наконец-то я намерен осуществить", - сказал Смолкин в четверг после XXIV конференции московского регионального отделения партии "Единая Россия".
Кроме того, он отметил, что покинет должность не сейчас, а в декабре, чтобы не пострадала организация. Отвечая на вопрос по поводу нового места работы, Смолкин заявил: "Я хотел бы сначала закрыть тему здесь, а потом определяться с тем, чем заниматься дальше".
В четверг на XXIV конференции московского регионального отделения партии "Единая Россия" Смолкину вручили благодарственное письмо от секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака.
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