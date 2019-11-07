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РИА Новости

В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС

22:37 07.11.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Астронавты ЕКА и НАСА на Международной космической станции (МКС) Лука Пармитано и Эндрю Морган выйдут в открытый космос 15 ноября для ремонта системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра (AMS), сообщило НАСА в четверг.
По информации американского космического ведомства, работы по ремонту AMS, являющегося совместным проектом 16 стран, пройдут в ходе нескольких выходов в открытый космос. До конца года должны состояться четыре из них, первый намечен на пятницу, 15 ноября, график последующих сейчас прорабатывается.
Международная космическая станция
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"Эти выходы в открытый космос считаются самыми сложными со времен миссий по ремонту космического телескопа "Хаббл", которые состоялись в период с 1993 по 2009 годов", - сообщили в НАСА. Впервые, по информации ведомства, в открытом космосе предстоит перерезать и соединить с новой системой несущие жидкость каналы. Для проведения ремонтных работ ранее на МКС были доставлены более 20 специальных инструментов, которые астронавты будут использовать в ходе предстоящих работ.
AMS, предназначенный для анализа космических лучей, был доставлен на МКС в 2011 году. Изначально спектрометр был рассчитан на трехлетнюю работу и не предполагал ремонта в открытом космосе.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАСША
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