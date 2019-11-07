В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Астронавты ЕКА и НАСА на Астронавты ЕКА и НАСА на Международной космической станции (МКС) Лука Пармитано и Эндрю Морган выйдут в открытый космос 15 ноября для ремонта системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра (AMS), сообщило НАСА в четверг.

По информации американского космического ведомства, работы по ремонту AMS, являющегося совместным проектом 16 стран, пройдут в ходе нескольких выходов в открытый космос. До конца года должны состояться четыре из них, первый намечен на пятницу, 15 ноября, график последующих сейчас прорабатывается.

"Эти выходы в открытый космос считаются самыми сложными со времен миссий по ремонту космического телескопа "Хаббл", которые состоялись в период с 1993 по 2009 годов", - сообщили в НАСА. Впервые, по информации ведомства, в открытом космосе предстоит перерезать и соединить с новой системой несущие жидкость каналы. Для проведения ремонтных работ ранее на МКС были доставлены более 20 специальных инструментов, которые астронавты будут использовать в ходе предстоящих работ.