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РИА Новости

Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов

22:36 07.11.2019 (обновлено: 23:00 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Мировой долг достиг рекордных показателей — 188 триллионов долларов, или 230% от глобального ВВП, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Мировой долг, как государственный, так и частный, достиг рекордного максимума — 188 триллионов долларов. Это составляет около 230% глобального производства", — заявила Георгиева, выступая в Вашингтоне на юбилейной, 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.
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Предшественница Георгиевой — Кристин Лагард — годом ранее отмечала, что глобальный долг составлял 182 триллиона долларов. Она призывала правительства стран сделать все возможное для сокращения этого показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост и обеспечивать выплаты будет все более проблематично.
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