Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов

"Мировой долг, как государственный, так и частный, достиг рекордного максимума — 188 триллионов долларов. Это составляет около 230% глобального производства", — заявила Георгиева, выступая в Вашингтоне на юбилейной, 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.

Предшественница Георгиевой — Кристин Лагард — годом ранее отмечала, что глобальный долг составлял 182 триллиона долларов. Она призывала правительства стран сделать все возможное для сокращения этого показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост и обеспечивать выплаты будет все более проблематично.