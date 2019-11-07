Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Мировой долг достиг рекордных показателей — 188 триллионов долларов, или 230% от глобального ВВП, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Мировой долг, как государственный, так и частный, достиг рекордного максимума — 188 триллионов долларов. Это составляет около 230% глобального производства", — заявила Георгиева, выступая в Вашингтоне на юбилейной, 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.
Предшественница Георгиевой — Кристин Лагард — годом ранее отмечала, что глобальный долг составлял 182 триллиона долларов. Она призывала правительства стран сделать все возможное для сокращения этого показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост и обеспечивать выплаты будет все более проблематично.