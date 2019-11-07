Россия окажет поддержку Кубе в условиях санкций США, заявили в МИД

"В этих условиях Россия будет неизменно проявлять солидарность с братским народом Кубы в преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона, продолжая широкое экономическое и гуманитарное сотрудничество и оказание содействия в развитии Острова свободы", - говорится в сообщении МИД РФ.

В принятой резолюции сказано, что Генассамблея озабочена продолжающимися принятием и применением государствами ООН законов, таких как принятый 12 марта 1996 года документ, известный как "закон Хелмса-Бертона". Экстерриториальные последствия таких законодательных актов затрагивают суверенитет других государств, законные интересы юридических, физических лиц, а также свободу торговли и судоходства, отмечают авторы.

США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.