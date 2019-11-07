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РИА Новости

Россия окажет поддержку Кубе в условиях санкций США, заявили в МИД

22:21 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия намерена и впредь проявлять солидарность с народом Кубы в преодолении тягот, вызванных санкционным давлением Вашингтона, продолжая экономическое и гуманитарное сотрудничество, сообщает МИД РФ.
Генассамблея ООН одобрила в четверг резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную США. Документ получил название "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы". За принятие резолюции проголосовали 187 государств, против - три (США, Бразилия, Израиль), воздержались - два (Колумбия и Украина).
Выступивший на заседании замглавы МИД РФ Александр Панкин подчеркнул, что расширяющаяся в последние годы дискриминационная и противозаконная практика экстерриториального применения США своего национального законодательства является вызовом для реализации повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года и подрывает устои системы международных отношений.
"В этих условиях Россия будет неизменно проявлять солидарность с братским народом Кубы в преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона, продолжая широкое экономическое и гуманитарное сотрудничество и оказание содействия в развитии Острова свободы", - говорится в сообщении МИД РФ.
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В принятой резолюции сказано, что Генассамблея озабочена продолжающимися принятием и применением государствами ООН законов, таких как принятый 12 марта 1996 года документ, известный как "закон Хелмса-Бертона". Экстерриториальные последствия таких законодательных актов затрагивают суверенитет других государств, законные интересы юридических, физических лиц, а также свободу торговли и судоходства, отмечают авторы.
США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
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3110027
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Александр ПанкинГенеральная Ассамблея ООНМИД РФКубаСШАВ мире
Популярные комментарии
да сколько можно быть "добрыми" за счет нищего собственного народа?
7 ноября, 22:55
просто Хемуль
800021
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