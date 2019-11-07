Великобритания снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе

Обострение в районе Персидского залива, находящегося рядом с Ормузским проливом, началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.