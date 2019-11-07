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РИА Новости

Великобритания снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе

22:21 07.11.2019
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© U.S. Navy / Liz WolterИстребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании
© U.S. Navy / Liz Wolter
ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. ВМС Великобритании вскоре перестанут сопровождать британские суда в Ормузском проливе, заявил представитель правительства Соединенного Королевства.
Обострение в районе Персидского залива, находящегося рядом с Ормузским проливом, началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
"Вскоре, после снижения риска задержания, британские суда смогут пересекать Ормузский пролив без сопровождения кораблей королевских ВМС", - сказал представитель правительства журналистам.
После инцидентов в проливе США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
Морской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив
13 августа, 15:32РИА Новости
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ВМС ВеликобританииОрмузский проливВеликобританияБезопасностьВ мире
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