Великобритания снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. ВМС Великобритании вскоре перестанут сопровождать британские суда в Ормузском проливе, заявил представитель правительства Соединенного Королевства.
Обострение в районе Персидского залива, находящегося рядом с Ормузским проливом, началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
"Вскоре, после снижения риска задержания, британские суда смогут пересекать Ормузский пролив без сопровождения кораблей королевских ВМС", - сказал представитель правительства журналистам.
После инцидентов в проливе США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.