Симоньян рассказала, как в Эстонии запугивают желающих работать в Sputnik

Белеет парус одинокий. И пугает русофобов Эстонии Жанр шпионских детективов о России весьма востребован в политическом пространстве Эстонии. Среди сюжетов есть особенно "изысканный" о том, как Москва использует в своих коварных целях парусники. Вот и не пустили барк "Седов" в Таллин, как бы чего не вышло.