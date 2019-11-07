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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли участок разведения сил, заявили в ДНР

22:08 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли участок разведения сил у Петровского в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что силовики готовы в пятницу в 13.00 мск начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
"В вечернее время суток с позиций 128 бригады зафиксирован обстрел из стрелкового оружия участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское", - заявил представитель народной милиции ДНР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. На следующий день глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 17:39Радио Sputnik
Отвод войск в Донбассе под угрозой: в ДНР и ЛНР сообщили о провокациях
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 21:22РИА Новости
В ДНР заявили о готовности приступить к отводу сил в Петровском 9 ноября
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийООНВ мире
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