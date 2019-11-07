Антонов рассказал о встрече с Киссинджером

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер настроен оптимистично по поводу будущего российско-американских отношений, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов

В четверг он провел встречу с Киссинджером в Нью-Йорке.

"Встреча с доктором Киссинджером прошла очень успешно. Конечно же, он дал свою оценку нынешней ситуации. И главное, из того что я понял (из заявлений Киссинджера - ред.) - что нынешняя ситуация, нынешние отношения не отвечают интересам ни американского, ни российского народов", - сказал Антонов по итогам встречи.

"Господин Киссинджер уверен, что настанет время, когда будет четкое осознание того, что необходимо такие отношения выправлять", - добавил он.

По словам посла, они обговорили как вопросы двусторонних отношений, так и вопросы стратегической стабильности.

Господин Киссинджер высказался за укрепление стратегической стабильности между РФ и США. Мне показалось, он полон оптимизма, (и считает - ред.) что в таком неудовлетворительном состоянии наши отношения не должны находиться и долго находиться не будут. Анатолий Антонов посол России в США посол России в США