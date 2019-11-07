Российская военная авиация провела воздушное патрулирование в Сирии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование по маршруту Айн-Иса – Алау – Телль–Эм – Самен-Хазима в Сирии, также воздушное патрулирование провела армейская авиация РФ, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Седьмого ноября российской военной полицией было продолжено патрулирование по маршруту Айн–Иса – Алау – Телль–Эм – Самен-Хазима. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес, населенный пункт Айн-Иса, населенный пункт Ракка, вдоль водохранилища Асада, аэродром Квайрес", - сказал он.
Он также сообщил об обстрелах мирных жителей и населенных пунктов.
Так, вечером 6 ноября в результате обстрела боевиками жилого квартала в районе Джамилия в Алеппо один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Кроме того, в результате обстрела и разрыва реактивного снаряда повреждена мечеть Ас-Сиддик. "Обстрел производился из района Баллирмун, находящегося под контролем незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул Боренков.