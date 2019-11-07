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РИА Новости

Бензовоз с 16 тоннами топлива опрокинулся в Свердловской области

21:56 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Бензовоз Volvo с 16 тоннами топлива опрокинулся на 295 километре автодороги Серов - Нижний Тагил - Екатеринбург, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области.
ДТП произошло в 21.30 (19.30 мск).
"Бензовоз Volvo с топливом объемом 16 тонн допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате произошла утечка топлива. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения подали на опрокинувшуюся автоцистерну воздушно-механическую пену для недопущения возгорания топлива. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Для подъема бензовоза к месту ДТП отправлен автокран. Для ликвидации последствий разлива топлива к месту происшествия следует специализированная организация. Сотрудники ГИБДД организовали регулирование дорожного движения, затруднений в движении автотранспорта нет. Пожарно-спасательные подразделения на месте ДТП организовали дежурство.
Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы пять единиц техники, 11 человек личного состава. Обстоятельства произошедшего выясняются, уточняет ГУМЧС.
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ГУ МЧС по Свердловской областиГИБДД МВД РФСвердловская областьПроисшествия
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