Бензовоз с 16 тоннами топлива опрокинулся в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Бензовоз Volvo с 16 тоннами топлива опрокинулся на 295 километре автодороги Серов - Нижний Тагил - Екатеринбург, сообщает в четверг Бензовоз Volvo с 16 тоннами топлива опрокинулся на 295 километре автодороги Серов - Нижний Тагил - Екатеринбург, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области

ДТП произошло в 21.30 (19.30 мск).

"Бензовоз Volvo с топливом объемом 16 тонн допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате произошла утечка топлива. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения подали на опрокинувшуюся автоцистерну воздушно-механическую пену для недопущения возгорания топлива. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Для подъема бензовоза к месту ДТП отправлен автокран. Для ликвидации последствий разлива топлива к месту происшествия следует специализированная организация. Сотрудники ГИБДД организовали регулирование дорожного движения, затруднений в движении автотранспорта нет. Пожарно-спасательные подразделения на месте ДТП организовали дежурство.