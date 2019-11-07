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РИА Новости

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центральной Италии

21:49 07.11.2019
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© AP Photo / Salvatore AllegraПоследствия землетрясения в Италии
Последствия землетрясения в Италии
© AP Photo / Salvatore Allegra
РИМ, 7 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в четверг вечером в провинции Аквила в центральной Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 18.35 (20.35 мск). Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от города Балсорано на глубине 14 километров от земной поверхности. Колебания земной поверхности явственно ощущались в различных населенных пунктах областей Абруццо и Лацио, в частности, в городах Авеццано, Кьети и Риети. Многие местные жители в страхе спешно покинули свои дома и до сих пор находятся на улице. Подземные толчки почувствовали также жители ряда районов Рима, прежде всего на востоке итальянской столицы.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. В настоящее время сотрудники Национальной службы Гражданской обороны проводят проверки в районах, затронутых землетрясением. По информации пожарных, обращений в связи с землетрясением пока не было.
Минувшей ночью жители ряда районов провинции Аквила ощутили подземные толчки малой и средней силы. По данным сейсмологов, речь шла о землетрясениях магнитудой 2,5. Мэр города Балсорано Антонелла Буффоне в целях предосторожности дала указание закрыть все школы во вторник.
В ночь на 6 апреля 2009 года в городе Аквила (область Абруццо) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его жертвами стали 309 человек, были ранены около 1,5 тысячи, примерно 70 тысяч жителей области остались без крова.
Сейсмическая активность в Италии не прекращается. 25 октября специалисты INGV зафиксировали в Тирренском море у южных берегов страны землетрясение магнитудой 4,4.
Сейсмограф. Архивное фото
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