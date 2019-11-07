Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T21:42Z
https://ria.ru/20191107/1560691900.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/136636/34/1366363407_0:178:2463:1563_1036x0_80_0_0_a634b6b536ed8de708306dc875f4576d.jpg
РИА Новости

Сепаратисты Южного Йемена будут добиваться независимости

21:42 07.11.2019
207
© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в городе Таиз
Ситуация в городе Таиз
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
КАИР, 7 ноя - РИА Новости. Переходный совет Южного Йемена продолжит добиваться независимости региона, несмотря на соглашение, достигнутое с легитимным правительством страны, заявил РИА Новости член президиума совета Насыр аль-Хабаджи.
Пятого ноября международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.
По словам Насыра аль-Хабаджи, соглашение, заключенное в Эр-Рияде, "переходное".
"Соглашение было заключено, потому что мы противостоим единому врагу – хуситам (движение "Ансар Алла"), являющимся проектом Ирана, и радикальным группировкам. Но наше дело будет продолжено до тех пор, пока не будет образовано государство (Южный Йемен)", - сказал политик.
Провозглашение суверенитета Южного Йемена и его независимость от севера страны "дело необратимое", отметил политик.
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
6 ноября, 15:32РИА Новости
Эксперт прокомментировал подписание мирного соглашения в Йемене
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
В августе этого года сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
Южный регион страны с населением в четыре миллиона человек добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения севера и юга в 1990 году в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Али Абдалла Салех. Сепаратистские тенденции вылились в 1994 году в вооруженное противостояние армейских частей севера и юга, закончившееся победой северян. За попытку раскола южане поплатились тогда сотнями жизней.
Госсекретарь США Майк Помпео
6 ноября, 03:55РИА Новости
Помпео обсудил Йемен, Сирию и Ирак с госминистром Саудовской Аравии
021101
Обсудить 0
Айдарус аз-ЗубейдиАнсар АллаЙеменАденВ мире
Рекомендуем
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
В МАГАТЭ назвали недопустимым задержание инспектора агентства в Иране
Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
Российская военная авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель назвала реалистичной цель повысить расходы Германии на оборону
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель обвинила Иран в ухудшении ситуации вокруг СВПД
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Нетаньяху призвал международное сообщество противостоять "агрессии" Ирана
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель оценила идею международной зоны безопасности в Сирии
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Россия окажет поддержку Кубе в условиях санкций США, заявили в МИД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Машины Скорой помощи в Сирии
Взрыв на НПЗ в Сирии унес жизнь одного сотрудника
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге назвали способ защитить "Северный поток — 2" от санкций
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Король Саудовской Аравии провел переговоры с директором ЦРУ, сообщили СМИ
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании
Великобритания снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе
Студия радио Sputnik
Симоньян рассказала, как в Эстонии запугивают желающих работать в Sputnik
Участники акции протеста националистов в Киеве
Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
Лента новостейМолния