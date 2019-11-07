Сепаратисты Южного Йемена будут добиваться независимости

КАИР, 7 ноя - РИА Новости. Переходный совет Южного Йемена продолжит добиваться независимости региона, несмотря на соглашение, достигнутое с легитимным правительством страны, заявил РИА Новости член президиума совета Насыр аль-Хабаджи.
Пятого ноября международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.
По словам Насыра аль-Хабаджи, соглашение, заключенное в Эр-Рияде, "переходное".
"Соглашение было заключено, потому что мы противостоим единому врагу – хуситам (движение "Ансар Алла"), являющимся проектом Ирана, и радикальным группировкам. Но наше дело будет продолжено до тех пор, пока не будет образовано государство (Южный Йемен)", - сказал политик.
Провозглашение суверенитета Южного Йемена и его независимость от севера страны "дело необратимое", отметил политик.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
В августе этого года сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
Южный регион страны с населением в четыре миллиона человек добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения севера и юга в 1990 году в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Али Абдалла Салех. Сепаратистские тенденции вылились в 1994 году в вооруженное противостояние армейских частей севера и юга, закончившееся победой северян. За попытку раскола южане поплатились тогда сотнями жизней.