Сепаратисты Южного Йемена будут добиваться независимости

КАИР, 7 ноя - РИА Новости. Переходный совет Южного Йемена продолжит добиваться независимости региона, несмотря на соглашение, достигнутое с легитимным правительством страны, заявил РИА Новости член президиума совета Насыр аль-Хабаджи.

Пятого ноября международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.

По словам Насыра аль-Хабаджи, соглашение, заключенное в Эр-Рияде, "переходное".

"Соглашение было заключено, потому что мы противостоим единому врагу – хуситам (движение "Ансар Алла"), являющимся проектом Ирана, и радикальным группировкам. Но наше дело будет продолжено до тех пор, пока не будет образовано государство (Южный Йемен)", - сказал политик.

Провозглашение суверенитета Южного Йемена и его независимость от севера страны "дело необратимое", отметил политик.

Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди

В августе этого года сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.