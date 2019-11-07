Меркель обвинила Иран в ухудшении ситуации вокруг СВПД

БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Ситуация вокруг ядерной сделки с Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном с каждым новым шагом Тегерана становится сложнее, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

"Мы пока не сделали определенного заключения, но считаем, что с каждым шагом ситуация становится все сложнее", - заявила Меркель после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Она добавила, что переговорный процесс с Ираном продолжается.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.