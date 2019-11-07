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РИА Новости

Меркель обвинила Иран в ухудшении ситуации вокруг СВПД

21:31 07.11.2019
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© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Kay Nietfeld
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном с каждым новым шагом Тегерана становится сложнее, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
"Мы пока не сделали определенного заключения, но считаем, что с каждым шагом ситуация становится все сложнее", - заявила Меркель после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Она добавила, что переговорный процесс с Ираном продолжается.
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Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиАнгела МеркельИранСШАВ мире
Популярные комментарии
О какой сделке можно говорить, если сша как сторона этой сделки вышли из нее?! Меркель, сша, а не Иран!!!
7 ноября, 21:48
Рia-uberite Моде-ра
400018
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