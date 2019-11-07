Нетаньяху призвал международное сообщество противостоять "агрессии" Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество противостоять "агрессии и террору" со стороны Ирана

В четверг состоялось внеочередное заседание совета управляющих МАГАТЭ , на котором и.о. гендиректора Корнел Феруцэ представил доклад по гарантиям агентства в Иране. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, секретариат рассказал о работе по прояснению некоторых аспектов ядерной деятельности в Иране 20-30 лет назад. Ульянов подчеркнул, что этот вопрос не имеет отношения к СВПД и не вызывает озабоченности с точки зрения распространения ядерного оружия, заседание совета завершилось "на позитивной ноте".

"Год назад, выступая в ООН, я изобличил иранский ядерный склад в Туркузабаде. Сегодня утром специальное заседание совета МАГАТЭ опубликовало свои результаты исследований деятельности Ирана на уже не секретном объекте", - написал Нетаньяху в Twitter

"Это время для стран мира противостоять агрессии и террору Ирана... Время надавить на Иран, пока он не изменит свои способы", - добавил он.

По словам Нетаньяху, Иран должен прекратить "атаковать народы Ближнего Востока, прекратить угрожать уничтожить Израиль".

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.