Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T21:26Z
https://ria.ru/20191107/1560691600.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155142/06/1551420609_0:0:2872:1616_1036x0_80_0_0_31c8cbef0011215cbef20c08ff4d551f.jpg
РИА Новости

Нетаньяху призвал международное сообщество противостоять "агрессии" Ирана

21:25 07.11.2019 (обновлено: 21:26 07.11.2019)
469
© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество противостоять "агрессии и террору" со стороны Ирана.
В четверг состоялось внеочередное заседание совета управляющих МАГАТЭ, на котором и.о. гендиректора Корнел Феруцэ представил доклад по гарантиям агентства в Иране. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, секретариат рассказал о работе по прояснению некоторых аспектов ядерной деятельности в Иране 20-30 лет назад. Ульянов подчеркнул, что этот вопрос не имеет отношения к СВПД и не вызывает озабоченности с точки зрения распространения ядерного оружия, заседание совета завершилось "на позитивной ноте".
"Год назад, выступая в ООН, я изобличил иранский ядерный склад в Туркузабаде. Сегодня утром специальное заседание совета МАГАТЭ опубликовало свои результаты исследований деятельности Ирана на уже не секретном объекте", - написал Нетаньяху в Twitter.
"Это время для стран мира противостоять агрессии и террору Ирана... Время надавить на Иран, пока он не изменит свои способы", - добавил он.
По словам Нетаньяху, Иран должен прекратить "атаковать народы Ближнего Востока, прекратить угрожать уничтожить Израиль".
Исраэль Кац во время встречи с Никосом Дендиасом в Греции
31 октября, 19:38РИА Новости
Глава МИД Израиля заявил об угрозах стабильности со стороны Турции и Ирана
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
С 6 ноября Тегеран в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
6 ноября, 21:41РИА Новости
Рябков в ходе визита в Израиль обсудил тему Ирана
74300424
Обсудить 2
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭБиньямин НетаньяхуТель-АвивООНИранВ мире
Популярные комментарии
,, мы раздуваем пожар Мировой'' неизменный девиз еврея. Только и слышно от Нетаньяху: ,, как плох Иран, и как хорош Израиль''. Давно пора применить санкции против Израиля.
7 ноября, 22:00
KKlenowiy.klen
140001525
И кто громче всех кричит "держите вора"? Именно вор и кричит.
7 ноября, 22:05
Владимир Ф. Быченков
1020000
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Киеве назвали способ заблокировать "Северный поток — 2"
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель обвинила Иран в ухудшении ситуации вокруг СВПД
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
Лента новостейМолния