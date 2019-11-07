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РИА Новости
Культура

Утверждены правила господдержки для работающих с иностранцами кинокомпаний

21:17 07.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПравительство РФ
Правительство РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила выделения субсидий российским кинокомпаниям, которые работают с иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории России, для роста экспорта услуг в сфере культуры и притока инвестиций в российский кинематограф, следует из сообщения на сайте правительства.
"Предоставление господдержки будет способствовать увеличению объёма экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями – производителями аудиовизуального контента", - отмечается в сообщении.
Минэкономразвития разработало ряд условий субсидирования. Так, полнометражный художественный фильм для получения субсидии должен иметь общий хронометраж не менее 52 минут, а сумма расходов на территории России не должна быть менее 15 миллионов рублей.
Для получения господдержки на документальный фильм его общий хронометраж должен быть не менее 52 минут, минимальная сумма расходов в России – 3,75 миллиона рублей, на анимационный фильм – общий хронометраж так же не менее 52 минут, а минимальная сумма расходов – 5 миллионов рублей.
Постановление подготовлено Минэкономразвития России в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В середине июня на заседании проектного комитета "Международная кооперация и экспорт" одобрено выделение 70 миллионов рублей в 2019 году на эти цели.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
5 ноября, 15:42Культура
Счетная палата проверяла систему господдержки кино по просьбе Мединского
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